Trūkst 1675 ārstu un teju 5000 māsu – veselības nozarē ir ilgstoša krīze

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS) nesenā preses konferencē, atbildot uz jautājumu par personāla trūkumu norādīja, ka mediķu trūkst, tomēr nevienu nodaļu šī iemesla dēļ nav nācies slēgt. Slimnīcā ir mazliet vairāk kā 200 neaizpildītu vakanču. Savukārt augusta vidū Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (BKUS) atvainojās par to, ka kādam divgadniekam ar vaļējām brūcēm 12 stundas jāgaida operācija. Viens no slimnīcas attaisnojumiem – speciālistu trūkuma problēma.

Veselības ministrija (VM), vaicāta par problēmu ar darbinieku trūkumu un no tā izrietošo pakalpojumu kvalitāti, norāda: "Veselības nozare saskaras ar ilgstošu cilvēkresursu nodrošinājuma krīzi. Praktizējošo māsu skaits ir uz pusi zemāks – OECD valstīs vidēji 8,8 uz 1000 iedzīvotājiem, Latvijā attiecīgi – 4,4."

Visvairāk ārstu pirmspensijas vecumā

Joprojām dominē ārstniecības personu vecuma grupa pirmspensijas un pensijas vecumā. Latvija ierindojas trešajā vietā OECD valstu vidū pēc ārstu īpatsvara vecumā virs 55 gadiem. Latvijā – 47%, OECD – 34%, pauž VM.