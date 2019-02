Tūkstošos iesniegumu cilvēki lūdz viņus neielaist spēļu zālēs, vēsta TV3

Latvijā paredzēts izveidot no azartspēlēm atkarīgo personu reģistru, kurā brīvprātīgi varēs pieteikties cilvēki, kuri šīs aizraušanās dēļ nonākuši lielās problēmās, ceturtdienas vakarā vēstīja "TV3 Ziņas". Aptuveni 1500 cilvēku jau vērsušies Azartspēļu inspekcijā ar lūgumu viņiem liegt azartspēles.

Gandrīz 10 000 līdzīgu iesniegumu ir arī pašās spēļu zālēs, taču neviens tos nav apkopojis vienotā reģistrā. Rezultātā veidojas situācija, ka vienā kazino ieeja ir liegta, bet citā – joprojām atļauta.

Saeimas komisijām nodotie likuma grozījumi nosaka, ka no azartspēlēm atkarīgie varēs lūgt, lai viņiem aizliedz ieiet kazino vai tā sauktajās laimētavās un arī apmeklēt sporta totalizatoru vai azartspēļu vietnes internetā.

"Azartspēlēs no izklaides līdz atkarību purvam ir viens solis. Azartspēļu vietnes parasti ir bez logiem un pulksteņa. Šeit atkarības viela ir gan nauda, gan emocijas. Ļoti daudzi cilvēki nonāk atkarību gūstā, tiek traumētas ģimenes, viņi ieslīgst parādos, ir spiesti aiziet no darba, un daudz lielākas traģēdijas rodas. Nav Latvijā precīzas uzskaites par to, cik ir daudzi no azartspēlēm atkarīgo, bet psihoterapeiti saka, ka sporta totalizatoru un interneta kazino spēlmaņu kļūst arvien vairāk, un tie kļūst jaunāki," atzina Saeimas deputāte Dana Reizniece-Ozola (ZZS).

Pēc iesnieguma pieņemšanas cilvēks reģistrā atradīsies gadu, kura laikā viņu spēļu ellēs ielaist nedrīkstēs. Termiņam beidzoties, to varēs lūgt pagarināt.