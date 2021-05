Tukuma traģēdijā sensitīvas informācijas publicēšana nebija nepieciešama, uzskata tiesībsargs

Saistībā ar traģisko notikumu Tukumā šā gada aprīlī, kad letālus apdegumus daudzzīvokļu ēkas kāpņutelpā guva Normunds Kindzulis, medijiem izpaustā sensitīvā informācija par iepriekš konstatētiem cietušā veselības traucējumiem nav bijusi nepieciešama, teikts Latvijas Republikas tiesībsarga mājaslapā.

Ņemot vērā publiskajā telpā izskanējušo informāciju par traģisko notikumu Tukumā, tai skaitā cietušās personas apsūdzībām citos noziedzīgos nodarījumos un iespējamiem veselības traucējumiem, tiesībsargs vēlas uzsvērt, ka gan valsts pārstāvjiem, gan medijiem ir nepieciešams pievērst uzmanību gan veidam, kādā informācija tiek atspoguļota, gan informācijas apjomam, kas tiek publicēts.

Tiesībsargam nav saprotama būtiskā nepieciešamība konkrētajā situācijā informēt sabiedrību par cietušā iespējamiem veselības traucējumiem, kas tika konstatēti citā kriminālprocesā. Tiesībsarga ieskatā tikai tas, ka personai bija kaut kad konstatēti konkrēta veida veselības traucējumi, nekādā veidā neliecina par to, kāpēc notika personas aizdegšanās. Tikai tas, ka personai ir konkrēta veida veselības traucējumi nenozīmē, ka persona rīkosies kaut kādā noteiktā veidā, piemēram, veiks pašnāvību u.tml. Tādējādi, šādas sensitīvas informācijas izpaušanai plašai sabiedrībai konkrētajā situācijā nebija nekādas nepieciešamības, teikt tiesībsarga paziņojumā.

Tāpat nebūtu pieļaujams un domājams, ka personai uzrādītās apsūdzības citā kriminālprocesā, kurā konstatēti veselības traucējumi, varētu būt šķērslis vai attaisnojums neizmeklēt pret konkrēto personu, iespējams, pastrādātus noziegumus.

Tiesībsarga uzskatā, jo īpaši būtiski, lai institūciju sniegtā informācija būtu korekta un precīza, lai sabiedrībā neveicinātu vēl vairāk stereotipus un neiecietību pret cilvēkiem, uzsverot viņu iespējamos veselības traucējumus.

Tiesībsargs jau iepriekš uzsvēra, ka īpaša uzmanība ir pievēršama naida noziegumu profesionālai un objektīvai izmeklēšana, lai iespējamie upuri saņemtu efektīvu savu tiesību aizsardzību. Tāpat tiesībsargs norādīja uz nepieciešamību stiprināt uzticību likumam un tiesībsargājošajām iestādēm, kas prasa aktīvu rīcību, lai tiktu novērstas jebkādas aizdomas, ka prettiesiskas darbības var tikt neizmeklētas.

Jau ziņots, ka šā gada 23. aprīlī ap pulksten 4 no rīta VP saņēma sākotnējo informāciju, ka Tukumā kādā no daudzdzīvokļu mājām izcēlās ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi konstatēja, ka divi vīrieši ir guvuši apdegumus – viens no tiem,85 procentu ķermeņa apdegumus guvušais Kindzulis.

Drīz pēc notikuma, publiski izskanēja bažas, ka pret Kindzuli vērsts naida noziegums. Cietušais iepriekš bija vērsies policijā par draudiem, ko saņēmis no kādas personas, taču policija pēc izvērtēšanas atteicās uzsākt kriminālprocesu, VP uzsākta dienesta pārbaude par iespējamām nepilnībām policijas reaģēšanā, kā arī atteikumu sākt kriminālprocesu par draudiem cilvēka dzīvībai vai veselībai.

Izmeklēšanas laikā Latvijas Televīzijas raidījumam "Panorāma" Rīgas Austrumu prokuratūras prokurore Katažina Careva sniedza sensitīvas ziņas par krimināllietu. Proti, Kindzulis, kurš pēc traģiskajiem notikumiem Tukumā ārstējās Valsts apdegumu centrā Rīgā un aizvadītajā nedēļā nomira, iepriekš ticis tiesāts par sveša īpašuma dedzināšanu un viņam konstatēti psihiski traucējumi.