Turlais neiztur uzticības balsojumu un zaudē Rīgas mēra amatu

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51211471 [REQUEST_URI] => /news/national/politics/turlais-neiztur-uzticibas-balsojumu-un-zaude-rigas-mera-amatu.d?id=51211471 [REDIRECT_URI] => /news/national/politics/article.php?id=51211471 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/national/politics/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/national/politics/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.87 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 193.0.141.135 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/news/national/politics/foto-arheologi-rigas-pils-pagraba-atrod-dieva-jeru.d?id=51210353 [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9,ru;q=0.8 [HTTP_COOKIE] => _ga=GA1.2.1961034038.1529389578; __gfp_64b=mb8gZ3zqqo05ZCXI8BA8WFJLBsohXvL_qDuIfUyTsjn.N7; cX_P=jilb2eu0c3wwhptv; evid_0025=2c6b221d-0714-48a9-874b-9736da49e2b0; cX_G=cx%3A3ui8zshdmf81d2v8yodjvyyzw5%3A1rcj5p3ebqh2e; _cb_ls=1; _cb=B8xObQDtgkTGCN5zN4; mostread_lastadded=0; polc_v2=1; newdelfilayout2018=0; _io_un=28; dcid=754477343,1,1578467725,1529389578,6c4b582a0aa1d35b6598a52dda78ee9d; _fbp=fb.1.1549266208944.517271117; emps=1:1551699739454|6|1551788271895; evid_0025=2c6b221d-0714-48a9-874b-9736da49e2b0; _scid=7329ef65-40a3-4f4a-ae09-52cdb2f83f06; __gads=ID=1d12365b64fbbbcf:T=1556783551:S=ALNI_MZzulkUXg8FdOKDAPW7tLqWGb_6Og; __utmz=113760658.1557833060.152.9.utmcsr=facebook.com|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/; _chartbeat2=.1529389592091.1558682779539.1100110110011111.ZUv3pCcJ6ve-hTXxB60i8iCAfYf3.3; __utma=113760658.1961034038.1529389578.1558602379.1559114948.156; __io=eb7867fc1.e924f0ca7_1560427032868; delfi-adid=1f2946b5-4932-4f38-bc8e-dfb9f7de8d5e%2C1533545224326%2C1560756850178; _gid=GA1.2.1513916385.1560864567; enr_adform_sent=1; evid_0025-synced=true; evid_v_0025=20190620034004; evid_ref_0025=false; enr_cint_sent=1; enr_cxense_throttle=throttle; __io_unique_43359=20; _fbc=fb.1.1561027282581.IwAR2PaB1Ebfs1CxWd-nT_Vz0qPBcLLXXDIYSBi2wGAwFADZrZDNzu8I3f4is; __io_r=facebook.com; __io_first_source=facebook.com; adptcmp_0025=282:12853:1,283:12854:1; adptseg_0025=kv1001#b-kv1002#a-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#d-kv1008#g-kv1009#10-kv1009#11-kv1009#13-kv1009#14-kv1009#15-kv1009#16-kv1009#18-kv1009#20-kv1009#24-kv1009#25-kv1009#4-kv1009#5-kv1009#6-kv1009#7-kv1009#9-kv1101#9-kv1201#1-kv1201#2; enreachresp_0025=ecid282,ecid283; adptset_0025=1; cX_S=jx4ryg7prjygq4j6; __glmrid=e1e659f6-b714-4399-bfe7-ef645c999ffc; cx_ib_synced=1; cstp=604800; __io_session_id=97800f5db.47321ec2b_1561041772146; __io_visit_43359=1; __io_lv=1561041892445 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => city.delfi.lv, 1280598268 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 193.0.141.135, 10.1.0.110 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/national/politics/article.php [REQUEST_TIME] => 1561041949 )