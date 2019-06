Turlais piedāvājis veidot frakciju padomi

Rīgas mērs Dainis Turlais (GKR) kolēģiem piedāvājis domes sēžu darba kārtību sākotnēji pārrunāt atbildīgajās komitejās, bet pēc tam frakciju padomē, strīdīgos jautājumus atgriežot uzlabošanai, intervijā Latvijas Radio sacīja mērs.

Viņš uzsvēra, ka ir izstrādājis plānu domes darba organizēšanai, kas paredz arī iepriekšminēto. Viņš piedāvā izveidot frakciju padomi, kurā strādātu visu frakciju un komiteju vadītāji.

Šī padome pārspriestu visus domes sēžu darba kārtības jautājumus pēc to pārrunāšanas atbildīgajās nozaru komitejās. Strīdīgie jautājumi tiktu atgriezti pārstrādāšanai un skatīti nākamajā sēdē, izriet no mēra sacītā.

Turlais pauda, ka tādējādi domes sēžu darba kārtība formētos pēc frakciju padomes un neveidotos "politiskais tirgus".

Tādējādi arī iecerēts opozīcijai sniegt plašākas iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā.

Viņš arī piebilda, ka vēlas, lai visi jautājumi, tai skaitā dažādi projekti, ir "atvērti, redzami un visiem saprotami".

Runājot par ārkārtas vēlēšanu iespējamību, Turlais pauda, ka viņa "galva nestrādā virzienā, cik ilgi sēdēšu krēslā". Viņš uzsvēra, ka domā par darba organizāciju domē.

LETA jau vēstīja, ka pēc jauna Rīgas mēra ievēlēšanas ir sašķēlusies partijas "Saskaņa" Rīgas domes frakcija. No frakcijas "par rupjiem pārkāpumiem" izslēgti četri biedri - Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks un deputāti Valērijs Petrovs, Aleksejs Rosļikovs un Vitālijs Dubovs, kuri piektdien izslēgti arī no partijas kopumā.

Opozīcija paudusi viedokli, ka sadarboties ar "Saskaņas un "Gods kalpot Rīgai" bloku neplāno, savukārt no partijas izslēgtie biedri dibinājuši "Neatkarīgo deputātu frakciju", norādot, ka ir gatavi sadarboties ar visiem domē ievēlētajiem deputātiem.

Otrdien Rīgas domē turpināsies deputātu savstarpējās konsultācijas par turpmāko darbu, noskaidroja aģentūra LETA. Turlais otrdien plānojis tikties ar opozīcijas frakciju vadītājiem.

Viņš iepriekš bija cerējis sarunas pabeigt jau pirmdien, tomēr darbdienas gaitā mēram izdevās tikties tikai ar "Vienotības" frakciju un tās vadītāju Vilni Ķirsi.

"Mēs pārrunājām turpmāko darbu un norādījām, ka neplānojam stutēt "Saskaņas"/"Gods kalpot Rīgai" bloku un ka ārkārtas vēlēšanas ir labākais variants," aģentūrai LETA sacīja Ķirsis. Vienlaikus frakcija iesniegusi mēram septiņus neatliekamus darbus, kuri, viņuprāt, būtu jāveic neatkarīgi no tā - būs ārkārtas vēlēšanas vai nē.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Uģis Vidauskis informēja, ka Turlais paziņojumu par progresu visu pušu sarunās sniegs pēc tam, kad būs apspriedies ar visu frakciju vadītājiem.

Kopumā Rīgas domē strādā 60 deputāti, no kuriem 32 līdz šim bija koalīcijas pārstāvji. Līdz ar četru deputātu izslēgšanu no "Saskaņas", koalīcija palikusi 28 deputātu sastāvā. Tas ir par vienu vairāk nekā ir opozīcijas deputātu, jo Oskaram Putniņam izstājoties no partijas "Latvijas attīstībai, opozīcija palika 27 deputātu sastāvā.