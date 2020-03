Turpmāk drīkstēs pulcēties pa divi vai ģimenes lokā; būs stingrāki sodi (19:20)

Svētdien, 29. martā, attālinātā Ministru kabineta ārkārtas sēdē ministri lēmuši par papildu piesardzības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, turpmāk nosakot stingrākus pulcēšanās ierobežojumus publiskās vietās. Paredzams, ka jau nākamnedēļ tiks arī pastiprināti sodi par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu neievērošanu.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pēc valdības sēdes, kurā tika izskatīta virkne papildinājumu Ministru kabineta rīkojumam par ārkārtējo situāciju un kura attālinātā formātā ilga vairāk nekā divas stundas, informēja, ka valdība ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību un apsteigt notikumus svētdien nolēmusi noteikt, ka turpmāk pulcēšanās publiskās iekštelpās un ārtelpās ir ierobežota līdz diviem cilvēkiem un ar divu metru atstarpi no pārējiem. Izņēmums skaita ziņā ir vienas ģimenes locekļiem, kā arī personām, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Kariņš jaunos noteikumus vienkāršoti skaidroja kā "divi un divi" principu, proti: "Divi cilvēki un divu metru attālumā. Turamies divu metru attālumā no jebkura cilvēka, vai mēs esam veikalā, transportā, mežā, uz ielas. Nepulcējamies vairāk nekā divi cilvēki kopā," skaidroja Kariņš, atgādinot arī par izņēmumiem.

Vienlaikus Ministru prezidents arī sacīja, ka nākamajā nedēļā valdība lems par stingrākiem sodiem tām personām, kas neievēro noteikumus. "Vairums cilvēku saprot, un viņus nav jāsoda, bet vienmēr sabiedrībā ir kāds, kas to nesaprot. Lai būtu pilnīgi skaidri, mēs pieņemsim diezgan lielus soda apmērus par šo noteikumu neievērošanu," paskaidroja Kariņš.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) skaidroja, ka stingrāki pulcēšanās ierobežojumi noteikti, gan analizējot iepriekš noteikto ierobežojumu ievērošanu, gan arī epidemioloģisko situāciju. Tas, kas Latvijā ir mainījies pēdējo dienu laikā, ir tas, ka ir pieaudzis slimnīcās stacionēto Covid-19 slimnieku skaits – svētdienas pēcpusdienā tādu ir 24 , un trīs no tiem ir smagākā stāvoklī.

Stingrāki pulcēšanās ierobežojumi ir nepieciešami, jo Latvijā ir vērojama arī inficēšanās "centru" veidošanās darba vietās, skaidroja ministre. Lai cilvēkiem būtu skaidrāk saprotama un tiesībsargājošām iestādēm arī vieglāk kontrolējama situācija, fiziskās distancēšanās ierobežojumi tiek definēti – ne vairāk kā divi cilvēki, izņemot ģimenes locekļus.

Viņķele kā labo ziņu uzsvēra to, ka Latvijā tiek testēti vairāk cilvēki nekā mūsu kaimiņvalstīs un ka inficēšanās līkne joprojām ir lēzena. Ministre par labo ziņu uzskata arī to, ka tikko no Ķīnas ir piegādātas maskas un respiratori, kas nonāk ārstniecības iestādēs. Nākamnedēļ tiks sagādāts vēl vairāk masku un respiratoru, un tie būs pieejami arī farmaceitiem un ģimenes ārstiem, sacīja Viņķele.

"Vēlos uzsvērt, ka Latvijā tāpat kā citās pasaules valstīs ir sākusies neizsekojamā vīrusa pārnese sabiedrībā, tāpēc šobrīd vēl svarīgāka kļūst valdības noteikto ierobežojumu ievērošana, jo šobrīd ir vienalga, kādā inficēšanās intensitātes krāsā jūs redzat kartē savu pašvaldību, šie ierobežojumi ir burtiski un strikti jāievēro vēl vismaz līdz ārkārtējas situācijas beigām," sacīja ministre.

Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs preses konferencē pastāstīja, ka svētdien valdībā pieņemtajiem lēmumiem ir būtībā vienkāršs epidemioloģiskais pamatojums. "Ir infekcijas slimības ķēde – infekcijas avots jeb cilvēks, kurš izdala slimības izraisītāju, ir uzņēmīgā persona un faktori, kuri palīdz vīrusam pārvietoties no infekciozas personas uz cilvēku, kurš vēl nav inficēts. Epidemioloģijas pamatā ir pārraut šo ķēdi, atrodot vājāko posmu. Vājākais posms šim vīrusam ir divu metru distance, un, ja mēs ievērosim šo distanci, tad mēs zināmā mērā neļausim vīrusam pāriet no viena cilvēka uz otru cilvēku. Tāpēc šis fiziskās distancēšanās princips jāievēro visas epidēmijas laikā, bet ar katru posmu to vajag pastiprināt," sacīja Perevoščikovs.

Viņš skaidroja, ka pēc pasaulē pieņemtās klasifikācijas ir zināmi četri epidēmijas attīstības posmi – pirmais ir kontrolēta infekcijas izplatīšanās, kad katrs gadījums zināms un izsekojams, un tie pārsvarā bija ievestie gadījumi. Šonedēļ konstatējām, ka parādījās jau pirmie gadījumi, kad nav izsekojama inficēšanās vieta, un šo posmu dēvē par daļēji kontrolējamu, jo joprojām lielākajā daļā gadījumi bij izsekojami. Kad mēs iziesim caur šo posmu, un lielākā daļa valstu jau ir tam izgājušas cauri, tad slimības izplatīšanās ir redzama jau Eiropas valstīs. Trešais epidēmijas posms varētu būt kontrolējams, maksimāli sniedzot medicīnisko palīdzību. Perevoščikovs uzsvēra, ka būtu nepieciešams maksimāli attālināt vai vispār novērst ceturto epidēmija posmu, kad medicīniskā palīdzība jau nespēj aptvert visu.

"Galvenais ir turpināt to, kas ir uzsākts jau no pirmajiem soļiem un lēmumiem, un atbilstoši pasaulē pieņemtajai stratēģijai darīt proaktīvi un, attīstoties situācijai, prātīgi un apdomāti ieviest katru jaunu pasākumu, lai nesasniegtu plašu un nekontrolētu slimības izplatīšanos," tā ierobežojumus skaidro Perevoščikovs. Viņš arī atgādināja, ka līdzīgi ierobežojumi ir arī noteikti citās valstīs, piemēram, Francijā, bet tur tas darīts novēloti, kad slimnīcas jau pārpildītas.

Jaunumi šoferiem un baznīcām

Svētdien pieņemtie grozījumi nosaka, ka ārpus darba laika visām personām, kas ieradušās no ārzemēm un ir transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbinieki un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpes locekļi, kas atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un viņi nav atzīti par Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonām, ir jānodrošina pašizolācija, jānovēro savs veselības stāvoklis (divas reizes dienā - no rīta un vakarā - mērot ķermeņa temperatūru), kā arī ir jāievēro citi Ministru kabineta rīkojumā noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Lai nodrošinātu ostu darbības nepārtrauktību un kuģošanas drošību, Ministru kabinets atļauj ostu un to kontrolēto kapitālsabiedrību darbiniekiem noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Ministru kabinets nolēma, ka uz šajā punktā minētajiem gadījumiem nav attiecināmi Darba likuma 136. panta ceturtās daļas noteikumi.

Savukārt Tieslietu ministrija infromē, ka Ministru kabinets lēma piešķirt tieslietu ministram papildu pilnvaras, lai nodrošinātu nepieciešamo rīcību Ministru kabineta rīkojumā ietverto ierobežojumu, kas attiecināmi uz reliģiskajām organizācijām, īstenošanā.

„Šajā laikā reliģiskās organizācijas veic ļoti svarīgu un atbildīgu sabiedrisku funkciju – tās sniedz garīgu mierinājumu un drošību visiem tiem, kam tas šobrīd nepieciešams. Es augsti novērtēju Tieslietu ministrijas un reliģisko organizāciju sadarbību, to pārstāvju atbildību un aktīvo iesaisti ieviesto drošības pasākumu skaidrošanā un aicinājumos ticīgajiem pēc iespējas atturēties no publisku vietu, tai skaitā, baznīcas, apmeklējuma. Tieši tādēļ dievkalpojumi šobrīd notiek bez ticīgo klātbūtnes. Zīmīgi, ka lielākajās reliģiskajās organizācijās ir ļoti laba iekšējā organizācija – kopīgi tiek pieņemti lēmumi, uzreiz tie tiek īstenoti visās baznīcās, līdz ar to, cilvēki ir mierīgi un tas ļoti palīdz darbā arī valsts iestādēm, tai skaitā, policijai. Cilvēki tiek vadīti ļoti konsekventi un pārdomāti – tādējādi samazinot neziņu un spriedzi. Būtiski, ka sekmīga sadarbība attīstās arī starp konfesijām, piemēram, katoļu Radio Marija pārraida Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas dievkalpojumus. Savukārt, īstenojot Ministru kabineta piešķirtās pilnvaras noteikt vadlīnijas turpmākajai reliģisko norišu organizēšanai, pirmdien, 30. martā, pēc pārrunām ar reliģiskajām organizācijām sabiedrība tiks informēta par noteiktajiem drošības pasākumiem un izmaiņām ikdienas reliģiskajās norisēs," paziņojumā presei vēsta tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP).

Svētdien pieņemtie un izsludinātie grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" paredz:

aizliegt:

jebkādus publiskus pasākumus (saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteikto definīciju);

sapulces, gājienus un piketus (saskaņā ar likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" noteiktajām definīcijām);

reliģiskās darbības, kas veicamas pulcējoties;

telpu sporta norišu vietu darbību;

jebkādus privātus pasākumus, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās, ja tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.

Tie nosaka:

ka kultūras, izklaides, ārpustelpu sporta un citas atpūtas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 8.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 22.00;

ka personām, atrodoties publiskās vietās, ir noteikti šādi ierobežojumi:

personām ir jāievēro savstarpēja divu metru distance (attiecas gan uz publiskām iekštelpām, gan publiskām ārtelpām);

personām ir jāievēro citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi (attiecas uz publiskām iekštelpām, publiskām ārtelpām un koplietošanas telpām);

vienlaicīgi tirdzniecības vietā un sabiedriskās ēdināšanas vietā var atrasties tāds personu skaits, kas atbilst šā rīkojuma 4.22. un 4.22.1 apakšpunktā minētajā kārtībā ekonomikas ministra noteiktajām attiecīgajām prasībām, vienlaikus nodrošinot šā rīkojuma 4.5.21. un 4.5.22. apakšpunktā noteikto prasību izpildi;

ka, neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var:

ne vairāk kā divas personas;

personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;

vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;

personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus;

Grozījumi papildina rīkojumu ar 4.12.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

pieprasot un saņemot pakalpojumu, informē pakalpojuma sniedzēju par kontaktpersonas statusu, kā arī pirms jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu informē par inficēšanās risku;

papildina rīkojumu ar 4.12.3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

pieprasot un saņemot pakalpojumu, informē pakalpojuma sniedzēju par inficēšanos ar Covid-19, kā arī pirms jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu informē par inficēšanās risku;

izsaka 4.12.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

šā rīkojuma 4.12.1 apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju (mājas karantīnu) darba pienākumu veikšanas laikā neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, kas atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes un viņi nav atzīti par Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonām. Ārpus darba laika minētajām personām ir jānodrošina pašizolācija, jānovēro savs veselības stāvoklis (divas reizes dienā – no rīta un vakarā – mērot ķermeņa temperatūru) un jāievēro šā rīkojuma 4.12.1.3., 4.12.1.4. un 4.12.1.5. apakšpunktā minētās prasības;

izsaka 4.13.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

atļaut pašvaldības policijas, bāriņtiesas un pašvaldības sociālo dienestu darbiniekiem, kā arī to sociālo pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kuri nodrošina izmitināšanu, aprūpi un uzraudzību, noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet kopā ar normālo darba laiku nepārsniedz 60 darba stundas nedēļā;

papildina rīkojumu ar 4.13.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

lai nodrošinātu kuģošanas drošību, atļaut ostu un to kontrolēto kapitālsabiedrību darbiniekiem noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu laiku, bet nepārsniedz 60 stundas nedēļā. Uz šajā apakšpunktā minētajiem gadījumiem nav attiecināmi Darba likuma 136. panta ceturtās daļas noteikumi;

izsaka 4.22.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

noteikt, ka brīvdienās un svētku dienās visos tirdzniecības centros, nodrošinot sociālās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, darbojas tikai pārtikas veikali, preses tirdzniecības vietas, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), vakcinācijas kabineti, optikas veikali, dzīvnieku barības veikali, ķīmiskās tīrītavas, higiēnas un saimniecības preču veikali, kā arī būvniecības un dārzkopības preču veikali;

izsaka 4.24. apakšpunktu šādā redakcijā:

uzņēmumiem primāri nodrošināt pārtikas, zāļu, medicīnisko ierīču, individuālo aizsardzības līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu, pirmās nepieciešamības preču un to ražošanai nepieciešamo izejvielu piegādi vietējā tirgus vajadzībām. Zāļu, medicīnisko ierīču, individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu piegādes primāri tiek nodrošinātas valsts vajadzībām;

papildina rīkojumu ar pilnvarām:

aizsardzības ministram lemt par Nacionālo bruņoto spēku atbalsta sniegšanu Valsts robežsardzei un Valsts policijai, kā arī civilās aizsardzības sistēmai, izvērtējot iestādes izteiktā pieprasījuma ietekmi uz Nacionālo bruņoto spēku tiešo uzdevumu izpildi;

Valsts policija pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma pieprasa un elektronisko sakaru komersanti izsniedz informāciju par konkrētu personu telefona numuru un abonenta atrašanās vietu, ja attiecīgajai personai var būt noteikts inficētas personas vai kontaktpersonas statuss. Saņemtos datus nodod Slimību profilakses un kontroles centram, lai veiktu epidemioloģisko izmeklēšanu un pārliecinātos par personas sniegtās informācijas par pārvietošanos patiesumu;

darba devējs ārkārtējās situācijas laikā ir tiesīgs nodarbināt personu bez obligātās veselības pārbaudes veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību, ja ar veselības ministra rīkojumu vai citu ārējo normatīvo aktu ir pārtraukta veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, kas nepieciešama obligātās veselības pārbaudes veikšanai. Izņēmums neattiecas uz pirmreizējo veselības pārbaudi personām, kuras paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" 2. pielikumam;

ja veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana ir atjaunota, tad šā rīkojuma 4.49. apakšpunktā minētās veselības pārbaudes (periodiskās veselības pārbaudes) veikšana nodrošināma ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā, bet pirmreizējā vai ārpuskārtas veselības pārbaude ne vēlāk kā viena mēneša laikā no veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas atjaunošanas brīža;

šā rīkojuma 4.49. apakšpunktā minētajai nodarbinātajai personai ir pienākums pēc darba devēja pieprasījuma sniegt informāciju darba devējam par savu veselības stāvokli, ciktāl tam ir būtiska nozīme paredzētā darba veikšanā;

tiek pārtrauktas obligātās periodiskās veselības pārbaudes un plānotās atkārtotās veselības pārbaudes Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. Ja amatpersonai būtiski mainās dienesta apstākļi uz tādiem, kuros noteiktas augstākas veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību prasības, iestāde personu uz veselības pārbaudi nesūta;

tieslietu ministram nodrošināt skaidrojumu sniegšanu par šajā rīkojumā ietvertajiem ierobežojumiem, kas attiecināmi uz reliģiskajām organizācijām."

Pilna rīkojuma par ārkārtējo situāciju versija lasāma šeit.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī veikti 1057 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19. No tiem saslimšana apstiprināta 42 cilvēkiem, portālu "Delfi" informēja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Stacionēti 24 pacienti, no kuriem trīs ir ar smagu slimības gaitu, bet 21 personai slimības gaita ir viegla vai vidēja.

No 13. marta līdz 14. aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Ir aizliegti arī visi sabiedrībai publiski pieejami svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumi, kas tostarp notiek naktsklubos un diskotēkās, kā arī aizliegtas sapulces, gājieni, piketi un reliģiskās darbības veikšana pulcējoties.

Tāpat ir ierobežota neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus, kā arī noteikti citi ierobežojumi.