Turpmāk 'Pfizer-BioNTech' vakcīnu loģistiku Latvijā veiks arī SIA 'Magnum Medical'

Turpmāk "Pfizer/BioNTech" vakcīnu loģistiku Latvijā nodrošinās arī SIA "Magnum Medical", kas līdz šim nodrošināja tikai "Moderna" un "AstraZeneca" ražoto vakcīnu loģistiku, portālu "Delfi" informēja Veselības ministrijā (VM).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tāds lēmums pieņemts, ņemot vērā aizvien pieaugošo dažādu ražotāju vakcīnu saņemšanu Latvijā, un pārskatot sadarbību un līgumus ar esošajiem loģistikas partneriem.

Līdz šim vienīgais uzņēmums, kas nodrošināja "Pfizer/BioNTech" vakcīnu loģistiku, bija AS "Recipe Plus".

VM norāda, ka tuvākā mēneša laikā un pēc tam Latvijā ir gaidāms ievērojams "Pfizer-BioNTech" vakcīnu piegādes apjoms, līdz ar to ir veikti sagatavošanās darbi, lai visas valstī saņemtās vakcīnas varētu nogādāt vakcinācijas veicējiem visā Latvijā.

Jāatgādina, ka Covid-19 vakcīnu loģistika tiek organizēta, sadalot Latviju trīs reģionos: Rīgas/Pierīgas teritorija, Latvijas teritorija uz austrumiem no Rīgas un Latvijas teritorija uz rietumiem no Rīgas.

SIA "Magnum Medical" ir loģistikas veicējs apgabalam Latvijas teritorijai uz austrumiem no Rīgas. Savukārt AS "Recipe Plus" nodrošina loģistikas pakalpojumus Rīgas un Pierīgas teritorijā, kā arī Latvijas teritorijā uz rietumiem no Rīgas.

Šobrīd abi loģistikas pakalpojumu sniedzēji nodrošina visu četru Latvijā esošo vakcīnu piegādi vakcinācijas veicējiem.

Jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā Latvijā sasniegts līdz šim augstākais vakcinēšanas pret Covid-19 temps, pirmo poti pret Covid-19 saņemot 33 860 cilvēkiem, bet otro – 9950, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.