Turpmāk Rīgā 11. novembra krastmalas bruģētajos ielas stāvvietas posmos spēkā būs B zona

Trešdien, 10. februārī, Rīgas domes sēdē deputāti atbalstīja zonējuma izmaiņas 11. novembra krastmalas bruģētajos posmos, uz laiku atgriežot šajā teritorijā B zonu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Satiksmes departamentam līdz 1. jūnijam uzdots izstrādāt grozījumus par zonējuma maiņu 11. novembra krastmalā bruģētajos ielas posmos no Jaunielas līdz Bīskapa gātei un no Bīskapa gātes līdz Poļu gātei, atgriežot R zonu pēc Covid-19 pandēmijas beigām.

Jaunie noteikumi veicinās to, ka Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā palielinās Rīgas iedzīvotāju un viesu skaits, kā arī sekmēs uzņēmējdarbību.

Tāpat plānots, ka ar laiku tiks samazināta arī autostāvvietas platība, atļaujot auto novietot tikai vienā autostāvvietas pusē, nevis abās, kā tas ir pašlaik.

Jau vēstīts, ka pērn no 1. oktobra stājās spēkā izmaiņas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanas un lietošanas noteikumos. Tās paredzēja zonas maiņu no B uz R zonu 11. novembra krastmalā bruģētajos ielas posmos no Jaunielas līdz Bīskapa gātei un no Bīskapa gātes līdz Poļu gātei.

R zonā autovadītājiem pirmā stunda stāvvietā maksā piecus eiro, bet katra nākamā stunda maksā astoņus eiro. Savukārt B zonā pirmā stunda izmaksā divus eiro, katra nākamā stunda 2,5 eiro.