Turpmāk vilcieni starp Rīgu un Liepāju kursēs katru dienu

No pirmdienas, 31. jūlija, vilcieni starp Rīgu un Liepāju kursēs katru dienu, informēja Autotransporta direkcijas pārstāvji.

No rītiem vilciens kursēs no Liepājas uz Rīgu, tostarp pirmais reiss būs otrdien, 1. augustā, savukārt vakarā būs reiss uz Liepāju – pirmais reiss būs šodien.

Papildus svētdienās tiks saglabāti esošie reisi pēcpusdienā no Rīgas un Liepāju un vakarā no Liepājas uz Rīgu.

No Liepājas līdz Rīgai varēs aizbraukt trijās stundās un četrās minūtēs, no Liepājas ar rīta reisu izbraucot pulksten 5 un galvaspilsētā ierodoties pulkstenc8.04. Svētdienās vilciens no Liepājas izbrauks arī pulksten 18.26 un Rīgā būs pulksten 21.43.

Savukārt no Rīgas katru vakaru uz Liepāju brauciens ilgs trīs stundas un septiņas minūtes – no galvaspilsētas vilciens izbrauks pulksten 18.25, galapunktā ierodoties pulksten 21.32. Svētdienās papildu būs arī pēcpusdienas reiss, pulksten 13.49 izbraucot no Rīgas un Liepājā esot pulksten 17.

Reisus maršrutā Rīga-Liepāja "Pasažieru vilciens" izpildīs ar 210 sēdvietu trīs vagonu dīzeļvilcieniem.

Autotransporta direkcijā norāda, ka pēdējā gada laikā veiktā sliežu ceļu infrastruktūras pilnveide, proti, sliežu ceļu uzlabošanas darbi posmos Jelgava-Glūda un Glūda-Dobele – ļāvusi samazināt ceļā pavadīto laiku, lai braucieni ar vilcienu kļūtu pievilcīgāki pasažieriem. Paralēli līdz šā gada beigām plānoti turpmāki Latvijas dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanas darbi, kas palīdzēs braucienus ar vilcienu līnijā Liepāja-Rīga nākamgad padarīt vēl nedaudz ātrākus.

Vienlaikus tiks pārskatīta reģionālo sabiedrisko autobusu maršrutu tīkla daļa, lai uzlabotu savienojamību ar vilcienu reisiem un nodrošinātu Grobiņas, Saldus un Jaunpils iedzīvotājiem ērtāku nokļūšanu uz dzelzceļa stacijām. Plānots atcelt arī dažus dublējošos reģionālo autobusu reisus maršrutos Rīga-Liepāja un Rīga-Dobele. Izmaiņas varētu stāties spēkā septembrī.

Lēmumu par regulārajiem vilcienu reisiem, kas tiek izpildīti katru nedēļas dienu, šogad 14. jūlijā pieņēma Sabiedriskā transporta padome

Kopumā no Rīgas uz Liepāju mazāk nekā trīs stundās un desmit minūtēs turpmāk varēs aizbraukt ar vilcienu un diviem autobusu ekspresreisiem.