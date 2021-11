Tuvākajās dienās Latvija varētu sasniegt 70% lielu vakcinācijas aptveri pieaugušo vidū

Ar vairāku mēnešu kavēšanos tuvākajās dienās varētu sasniegt 70% vakcinācijas pret Covid-19 aptveri pieaugušo vidū, Ministru kabineta sēdē otrdien pauda veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Tiesa, ministrs arī atzina, ka šāda vakcinācijas aptvere nav pietiekama laikā, kad sabiedrībā izplatās Covid-19 delta paveids.

Kopumā Latvijā pabeiguši vakcināciju ir 59,1% no visiem iedzīvotājiem, uzsākuši vakcināciju ir 65,3% no visiem iedzīvotājiem. Savukārt no visiem iedzīvotājiem, kam ir iespēja saņemt Covid-19 poti, vakcinēti ir 75% iedzīvotāju.

Tāpat līdz 15. novembrim kopumā 33 767 reizes potēta balstvakcinācijas jeb tā dēvētās trešāas devas pote.

Pavļuts vakcinācijas pret Covid-19 tempu vērtē kā "augstu un stabilu". Aizvadītajā nedēļā vidējais vakcinācijas temps dienā bija 11 754 vakcinācijas dienā.

Tomēr pēdējā laikā manāma tendence, ka otro Covid-19 vakcīnu saņēmēju skaits ir lielāks nekā pirmreizēji vakcinēto cilvēku skaits. "Neizbēgami, loģiski un paredzami, pieaugot piesātinājumam, krītas īpatsvars pirmajām devām. Šobrīd jau tās ir samainījušās vietām ar otrajām, kuras neizbēgami ir jānodrošina noteiktajā termiņā," paskaidroja ministrs.

Lai arī Patvļuts apliecināja, ka Latvijā šobrīd vakcīnu netrūkst un tās ir pietiekamā apmērā, Veselības ministrija ir izstrādājusi vakcinācijas pret Covid-19 organizēšanas kārtību. Tā ir šāda:

otrās Covid-19 vakcīnas nodrošināšana;

pirmreizēja vakcinācija mājās personām vecumā no 70 gadiem;

pirmreizējā vakcinācija personām no 60 gadiem

balstvakcinācijasjeb tā dēvētās devas nodrošināšana imūnsepresētām personām, balstvakcinācijas sociālās aprūpes centros, pansionātos un grupu dzīvokļos;

pirmreizējā vakcinācija cilvēkiem vecumā no 12 gadiem;

balstvakcinācjias devas nodrošināšana visiem iedzīvotājiem, kuriem saskaņā ar Imunizācijas valsts padomes rekomendācijām tā ir nepieciešama.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) atzina, ka dzirdējis atsevišķas sūdzības par to, ka reizēm cilvēkiem, kas pieteikuši pirmreizējo vakcināciju mājās, nākas visai ilgi gaidīt līdz potēšanai.

Juhņēviča atbildēja, ka šobrīd gaidīšanas laiks arvien mazinoties, jo vakcinācijas procesā iesaistās vietvaras. Proti, lai vakcinācijas gaitu padarītu efektīvāku, pašvaldības palīdz cilvēkus nogādāt uz un no kāda vakcinācijas punkta. Tāpat arī pašvaldību ārstniecības personas iesaistoties, informējot savus pacientus par to, ka viņiem ir iespēja saņemt Covid-19 vakcīnu ātrāk kādā publiskā vakcinācijas punktā.

Veselības ministrs piebilda, ka viņa vadītā ministrija iedrošina seniora tuviniekus nogādāt vakcinējamo personu uz kādu tuvējo vakcinācijas punktu tikai tad, ja to iespējams izdarīt epidemioloģiskā veidā.

Runājot par vakcīnu utilizāciju, kas nozīmē ka vakcīna "iet bojā", jo ir pagājis laiks, kad to var ievadīt cilvēka organismā, Pavļuts atzina, ka Latvijā no izlietototā vakcīnu devu apjoma 0,31% ir utilizētas devas.