Tuvāko dienu laikā plānots organizēt būvgružu izvešanu no Melnsila ielas apkārtnes

Tuvāko divu līdz trīs dienu laikā Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) varētu uzsākt būvgružu izvešanu no sprādzienā cietušās ēkas Melnsila ielā un teritoriju ap tās. Aplēses liecina, ka tas pašvaldībai varētu izmaksāt 10 000 eiro, ceturtdien preses konferencē pastāstīja RNP valdes loceklis Rolands Neimanis.

Piektdien plānots uzsākt bīstamās ēkas daļas demontāžu, lai tuvāko divu-trīs dienu laikā varētu uzsākt būvgružu izvešanu no mājas un tuvākās apkārtnes. Kā pauda Neimanis, izvešanas cenu atkarīgs no tā, kas no būvgružiem būs pārstrādājams un kas – nē. Aptuvenais būvgružu apjoms ir 500-600 kubikmetri.

Satiksme ap šo ēku paliks ierobežota līdz brīdim, kad būvvaldes eksperti sniegs savu atzinumu par ēku. Savukārt iedzīvotāji pēc sev piederošajām mantām varēs atgriezties pēc ēkas konservācijas, kas varētu notikt jau šīs nedēļas nogalē, prognozēja Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis (APP). Līdz tam laikam ēkas apsargāšanu veiks Rīgas pašvaldības policija (RPP).

Kā pauda Cepurītis, pašvaldībā izveidota darba grupa, kas regulāri nodrošina saziņu ar ēkas iedzīvotājiem. Cietušajiem ir piedāvāti divi atbalsta veidi – sociālais atbalsts, kas ietver krīzes pabalstu, un atbalsts mājokļu jautājumiem – īstermiņa pabalsts ar pagaidu telpu piešķiršanu. Tuvākajā laikā iedzīvotāji varēs pieteikties arī ilgtermiņa atbalstam, kas paredzētu atbalstu remontdarbiem, ja mājokļi ir atjaunojami vai ilgtermiņa īri pašvaldībai piederošos dzīvokļos ar līdzīgu istabu skaitu gadījumā, ja mājokļi nav atjaunojami.

Krīzes pabalstam šobrīd ir divi pieteikumi, no kuriem viens jau ir apstiprināts un vienai ģimenei izmaksāts 1000 eiro pabalsts.

Rīgas sociālais dienests ir sazinājies ar gandrīz visiem mājas iedzīvotājiem – piedāvāta sociālā palīdzība un noskaidrots, kur cietušie mitinās pašreizējā situācijā. Kā skaidroja sociālā dienesta pārstāve Guna Eglīte, viens no sprādzienā cietušajiem iedzīvotājiem joprojām atrodas ārstniecības iestādē, bet trīs cietušie ir izrakstīti un pārcēlušies pie radiniekiem vai uz citiem sev piederošiem dzīvokļiem. Četri no cietušajiem ir vērsušies Mājokļu un vides departamentā ar lūgumu risināt mājokļu jautājumu, bet pašvaldības piedāvātajai pagaidu dzīvesvietai vēl neviens neesot piekritis.

Pašvaldības pārstāvji ir arī apsekojuši sprādzienā cietušo pašvaldības dzīvokli un nav konstatējuši, ka tā lietošanā būtu kādi pārkāpumi, taču joprojām notiek izmeklēšana. Tās rezultāti arī noteiks, vai esošā situācija ir pašvaldības atbildība, skaidroja Mājokļu un vides departamenta pārstāve Ilona Gulbe.

Tāpat pašvaldība norīkojusi savu pārstāvi darbam īpašnieku biedrībā, kas uzņemas koordināciju ar pašvaldības iestādēm un noņem slogu no iedzīvotāju pleciem, skaidroja Cepurītis.

Jau ziņots, ka Rīgā Āgenskalnā, Melnsila ielā 2, agrā ceturtdienas rītā uzsprāgusi un daļēji sabrukusi daudzdzīvokļu māja. Sprādziens nograndis neilgi pirms pusdiviem naktī. Negadījumā ir seši cietušie un viens cilvēks gājis bojā.