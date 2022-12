'TV Rain' ģenerāldirektore: biju pārliecināta, ka Latvija neanulēs medija licenci

Krievijas neatkarīgās TV programmas "Doždj" ("Дождь"/"TV Rain"), kam šodien Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) lēmusi anulēt apraides licenci, ģenerāldirektore Natālija Sindejeva nebija gatava šādam regulatora lēmumam, turklāt viņa bija pārliecināta, ka šāds solis Latvijā netiks sperts.

Intervijā krievvalodīgajam medijam "Meduza", kas arī bāzējas Latvijā, Sindejeva atzina, ka patlaban nezina, ko darīt saistībā ar NEPLP lēmumu par licences anulēšanu. Medijs neesot mēģinājis ne ar vienu Latvijā neko šajā sakarībā sarunāt, un tagad būs jālemj, kā rīkoties tālāk.

"Es nebiju tam gatava. Es biju pārliecināta, ka viņi [Latvija] to neizdarīs," intervijā pauda medija vadītāja, norādot, ka minētais, viņasprāt, noticis vairāku faktoru salikuma rezultātā, sīkāk minēto neprecizējot.

Licences anulēšanas rezultātā medijam būs jāatslēdzas no Latvijas un citu valstu kabeļtelevīzijas tīkliem, kas radīs finansiālus zaudējumus "TV Rain", prognozēja Sindejeva.

Viņa atzina, ka medijs jau sen domājis par aizbraukšanu no Latvijas, taču tas neesot arī vienkārši.

Sindejeva norādīja, ka patlaban viņa visu nožēlo, atzīstot, ka pieļauts daudz muļķību, kas noticis, atrodoties emociju varā. Tāpat piedzīvota nu jau no "TV Rain" atlaistā žurnālista Alekseja Korosteļeva kļūda. "Mums šķitis, ka tas ir pilnīgs murgs no visām pusēm, no mums novērsīsies visi - ukraiņi, latvieši... Tieši to viņi arī izdarīja," atzina medija ģenerāldirektore.

Viņa atklāja, ka, ņemot vērā no visām pusēm ienākošos negatīvos komentārus, lēmums par Korosteļeva atlaišanu pieņems ļoti strauji un emocionāli, jo nebijis spēka apstāties un padomāt. "Protams, par kļūdu neatlaiž, un mēs visi zinājām, ka tā bija kļūda. Varēja noņemt viņu no ētera, apstāties, padomāt. Mēs izdarījām slikti, sapratām, ka rīkojamies slikti. Mums ir ļoti riebīgi par to," kolēģa atlaišanas situāciju vērtēja Sindejeva.

Kā ziņots, NEPLP nolēmusi anulēt apraides atļauju Krievijas neatkarīgajai TV programmai "Doždj" ("Дождь"/"TV Rain").

NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš pastāstīja, ka lēmums par apraides licences anulēšanu pieņemts saistībā ar draudiem valsts drošībai un sabiedriskajai kārtībai.

Lēmums pieņemts, vērtējot pārkāpumu kopumu, kas pieļauti pēdējā laikā: valsts valodas celiņa nenodrošināšana pārraidēm, Krimas attēlošana kartē kā daļa no Krievijas teritorijas, Krievijas armijas saukšana par "mūsu armiju", iespējama atbalsta paušana Krievijas armijai. Tāpat vērtēta no Valsts drošības dienesta saņemtā informācija, kuras saturu Āboliņš neatklāja.

Lēmums stāsies spēkā naktī uz ceturtdienu, 8. decembri, kad "TV Rain" jāpārtrauc raidīšana Latvijas teritorijā.

Ņemot vērā, ka "TV Rain" raida ne vien televīzijā, bet arī platformā "Youtube", NEPLP lūgs uzlikt ģeobloku "TV Rain" kanālam šajā platformā, lai saturs nebūtu pieejams Latvijā. "Krievijā viņi var brīvi raidīt internetā, par ko bijis izskanējis uztraukums," papildināja Āboliņš.

NEPLP lēmumu iespējams pārsūdzēt. "TV Rain" bija pārsūdzējis NEPLP lēmumu par soda piemērošanu saistībā ar valsts valodas skaņu celiņa nenodrošināšanu.

"TV Rain" mikroblogošanas vietnē "Twitter" izplatīja paziņojumu, ka telekanāls turpinās raidīt platformā "Youtube", uzsverot, ka, viņuprāt, pret mediju vērstās apsūdzības ir netaisnīgas un absurdas.

Tāpat vēstīts, ka NEPLP bija ir ierosinājusi administratīvā pārkāpuma lietu pret TV programmu "Doždj", kas raida ar Latvijas licenci, par aicinājumu palīdzēt Krievijas armijai.

Lieta ierosināta pēc 1. decembrī raidījumā "Zģes i seičas" ("Здесь и сейчас"/"Te un tagad") izskanējušā aicinājuma sniegt informāciju par mobilizēto Krievijas armijas karavīru dienestu frontē. Raidījuma vadītājs izteica cerību, ka telekanālam izdevies vairākiem karavīriem palīdzēt, piemēram, ar "ekipējumu vai elementārām ērtībām frontē".

Iepriekš Āboliņš norādīja, ka tas ir Latvijas drošības jautājums, kas tiks risināts likumā noteiktajā kārtībā.

Šis var kļūt par trešo būtisko "Doždj" pārkāpumu pēdējo mēnešu laikā. Par trīs būtisku pārkāpumu izdarīšanu NEPLP ir tiesīga anulēt kanāla apraides atļauju.

Žurnāliste Jekaterina Kotrikadze piektdien raidījumā "Zģes i seičas" pavēstīja, ka "Doždj" nolēmis pārtraukt sadarbību ar Alekseju Korosteļevu, kurš ceturtdien vadīja raidījumu un izteicās par atbalsta sniegšanu Krievijas armijai.

NEPLP piemēroja "Doždj" 10 000 eiro sodu par okupētās Krimas iezīmēšanu Krievijas sastāvā un Krievijas armijas nosaukšanu par "mūsu armiju". Šis gadījums bija otrais būtiskais pārkāpums pēdējo mēnešu laikā.

Jau vēstīts, ka neatkarīgais televīzijas kanāls "Doždj" darbību uz laiku pārtrauca marta sākumā pēc tam, kad Krievijas Valsts dome pieņēma likumu par "viltus ziņām". Līdz ar kanāla darbības apturēšanu tā galvenais redaktors un vairāki citi redakcijas darbinieki pameta Krieviju.

"Doždj" 18. jūlijā pakāpeniski atsāka darbu, strādājot tostarp no studijas Rīgā.