TV3: IUB pārbaudīs 'Rīgas centrāltirgus' 200 000 eiro vērto mediju iepirkumu

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) pārbaudīs "Rīgas centrāltirgus" konkurss, kurā medijiem paredzēti pasūtījumi 200 000 eiro apmērā, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".

"Rīgas centrāltirgus" konkurss noslēgsies aprīļa vidū, bet tā prasības izstrādātas tā, ka katrai no 12 tā daļām atbilst viens konkrēts medijs, norāda "Nekā personīga".

Iepirkuma noteikumi tika publicēti februāra sākumā. "Rīgas centrāltirgus" meklēja 12 uzvarētājus - piecus radio, divas televīzijas, trīs laikrakstus un vienu žurnālu. Vieniem būs reizi nedēļā jāstāsta par centrāltirgus jaunumiem, jāveido reportāžas no īpašiem svētku pasākumiem, citiem ēterā jāorganizē spēles par tirgus tematiku vai jāveido televīzijas tiešraides.

Centrāltirgus pasūtījumu var saņemt radio, kam vienlaikus ir gan aktuālās krievu mūzikas, gan ļoti klausīts popmūzikas radiokanāls. Tam atbilstot tikai "Komunikatīvo risinājumu projekti", kas pārstāv radiostacijas "Eiropas hitu radio" un "Krievi hiti". Citā daļā pieteikties varēja tikai medijs, kam ir atsevišķs aktuālās mūzikas, krieviski raidošs, 70. un 80.gadu mūzikas, kā arī rokmūzikas kanāls. Tam atbilstot tikai "Radio SWH" grupa, kas arī pieteikusies.

Vēl centrāltirgus meklēja mediju, kam ir četri krievu valodā raidoši radio kanāli – viens veltīts humoram, otrs – džezam un blūzam, trešais – popmūzikai, bet ceturtais – ziņām un intervijām. Tāds Latvijā ir tikai "Radio Baltkom", bet tas konkursā nepieteicās. Tāpat nepieteicās arī krievu valodā raidoša televīzija. Tagad šajās divās sadaļās konkurss izsludināts vēlreiz, jāpiesakās līdz aprīļa vidum.

"Rīgas centrāltirgus" Mārketinga un komunikācijas daļas vadītājs Aleksandrs Šuņins raidījumā pauda, ka centrāltirgu interesē sadarbība ar populāriem medijiem, tāpēc arī tādi skaitļi tur ir ielikti. "Visa tā specifikācija, protams, nav domāta konkrētiem medijiem, vienkārši tas ir apraksts," skaidroja Šuņins.

No jauna izsludinātajā konkursā gan ir nelielas izmaiņas. Televīzijai prasītā auditorija ekonomikas ziņām ir par 10 000 mazāka – 80 000 skatītāju. Tas atbilstot statistikai par "Baltijas Pirmā kanāla" biznesa ziņu auditoriju.

Par centrāltirgus iepirkumu ieinteresējies arī IUB, kas uzņēmumam lūgs paskaidrojumus. Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile raidījumam sacīja, ka jebkurām prasībām, ko pasūtītājs izvirza, ir jābūt konkrētam mērķim. "To mēs arī mēģināsim saprast, kādā veidā un uz kādu tirgus pētījumu vai uz kādiem argumentiem, vai uz kādiem izvērtējumiem ir balstītas šīs prasības," sacīja Gaile.

Rīgas vicemērs Vadims Baraņņiks (S) raidījumam pauda, ka gan Rīgas domei, gan kapitālsabiedrībām ir jāinformē rīdzinieki par paveikto, par aktualitātēm un plāniem. ""Rīgas centrāltirgus" ir lielākais tirgus ne tikai Latvijā, bet Baltijā, kur dabiski brauc gan zemnieki, gan visi tie, kuri grib tur iepirkties, ne tikai no Rīgas, bet arī no Pierīgas. Līdz ar to - jā, kaut kādai informācijai noteikti jābūt," sacīja Baraņņiks.