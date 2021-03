TV3: Tiesās vecākus, kuri nedeklarēja kompensāciju par peldēšanas nodarbībā noslīkušu bērnu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ierosinājis un nodevis prokuratūrai krimināllietu pret Stivriņu ģimeni, kuras četrus gadus vecais bērns 2017. gada Ventspili noslīka baseinā. Krimināllietas pamats - bērna vecāki nav deklarējuši saņemto materiālo kompensāciju, svētdien vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".

2017. gada septembrī Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka mazajā peldbaseinā peldēšanas apmācību laikā bija noslīka četrus gadus vecs zēns. Tikai pēc notikušā atklājās virkne pārkāpumu – nodarbības nebija licencētas, peldēšanas laikā baseinā bija tikai viens pieaugušais. Pērn novembrī lieta beidzot tika nosūtīta tiesai. Par nonāvēšanu aiz neuzmanības apsūdzēts peldēšanas treneris Viktors Zujevs.

Savukārt 2018. gada vasarā Ventspils olimpisko centrs mirušā zēna vecākiem izmaksāja materiālu kompensāciju, kuras apjomu raidījums neatklāj. 2019. gadā vecāki Valsts ieņēmumu dienestam sniedza savas ikgadējās deklarācijas par aizvadīto gadu, bet Olimpiskā centra maksājumu tajā nebija uzrādījuši. “Nekā personīga” uzsver: saskaņā ar likumu kriminālprocesa ietvaros slēgtas vienošanās par kompensāciju izmaksu netiek apliktas ne ar kādiem nodokļiem. Tāpat ikviens, kurš atskaiti par saviem ieņēmumiem VID iesniedzis, tajā papildinājumus vai labojumus var izdarīt vēl turpmākos trīs gadus. Šajā gadījumā zēna tēvs un māte labot deklarācijas un tajās norādīt saņemto naudu no Olimpiskā centra var vēl līdz 2022. gada vasarai.

Šogad martā bērna vecāki saņēma pavēsti no VID izmeklētājiem, ka gan tēvs, gan māte ir aizdomās turamie kriminālprocesā. Atklājies, ka vairākkārt izmeklētāji par kompensāciju prasījuši informāciju pašvaldībai, vecākiem nezinot izprasīti un pētīti viņu banku kontu izraksti no “Luminor” un “Swedbankas”. Izmeklētāji nolēmuši, ka neuzrādītās kompensācijas apjoms pārsniedz desmit tūkstošus eiro, tāpēc abiem piemērojams Krimināllikuma 219. pants, kas par nepatiesu ziņu sniegšanu deklarācijā lielā apmērā var draudēt pat ar cietumsodu. Krimināllieta jau ir nodota prokuratūrā, bērna vecākiem ir uzrādītas apsūdzības, un viņiem draud brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem. Pēc sarunas ar VID izmeklētāju un Kuldīgas rajona prokuratūras prokurori Rūtu Leišavnieci abi vecāki savas deklarācijas jau labojuši un norādījuši ziņas par saņemto kompensāciju

Valsts ieņēmumu dienesta inspektors Imants Vinters un prokurore Leišavniece raidījumam “Nekā personīga” atteicās komentēt lietas apstākļus.

Materiālus pret bērna vecākiem krimināllietas uzsākšanai VID nodeva policija. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes raidījumam iemeslu izmeklēt vecāku nodarījumu skaidro šādi: “Veicot pirmstiesas izmeklēšanu kriminālprocesā par negadījumu, kur baseinā noslīka zēns, un skaidrojot notikušā apstākļus, tika iegūta informācija, ka, neskatoties uz to, ka kriminālprocesā saistībā ar izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu cietušās personas bija pieteikušas materiālās kompensācijas, tika noskaidrots, ka šīs pašas cietušās personas jau bija saņēmušas materiālo kompensāciju no juridiskas personas. Minēto informāciju bija nepieciešams precizēt, jo tai bija nozīme lietas tālākā gaitā. Informācija par naudas pārskaitījumu tika iegūta, tā apstiprinājās un materiāls pārbaudes veikšanai tika nosūtīts VID. Ņemot vērā to, ka lieta ir Valsts ieņēmumu dienestā, savukārt izmeklēšana par negadījumu ir pabeigta jau pagājušajā gadā un kriminālprocess nodots prokuratūrai, neesam tiesīgi sniegt papildus komentārus.”

Bērna vecāki vērsīsies Latvijas republikas ģenerālprokurora Jura Stukāna, lai viņš izvērtētu notikušo izmeklēšanu.