'Tviterkonvoja' veidotājs Pozņaks kļūst par 'Eiropas cilvēku Latvijā'

Par 2022.gada "Eiropas cilvēku Latvijā" atzīts "tviterkonvoja" veidotājs Reinis Pozņaks.

Uz 2022. gada "Eiropas cilvēka Latvijā" titulu pēc sabiedriskā balsojuma rezultātiem pretendēja Rīgas mērs Mārtiņš Staķis (PP), "Europe Direct Dienvidlatgale" centra vadītājs Oskars Zuģickis un Pozņaks.

Godināšanas ceremonijā Pozņaks izteica pateicību gan Latvijas ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam (JV) par viņa nostāju Ukrainas jautājumā, gan arī Latvijas vēstniecībai Polijā.

"Vēstniecības kolektīvs ir neskaitāmas reizes mūs glābis. Diemžēl Polijas robeža ir tāda, ka, lai gan to šķērsosim 65. reizi, katra reize ir kā pirmā," sacīja "tviterkonvoja" veidotājs.

Viņš pateicās arī Rīgas mēram Staķim par "ieguldījumu Pārdaugavas ainavā", kā arī "Europe Direct Dienvidlatgale" centra vadītājam Zuģickim. Pozņaks uzsvēra, ka Daugavpils ir tā fronte, kurā cīņas par pilsētas prātiem notiek jau patlaban. Viņa ieskatā, tā ir svarīga cīņa, kura būtu jāturpina.

"Ja nu gadījumā "X" stunda pie mums atnāk, kā atnāca Ukrainas gadījumā, lielā mērā tas, kas notiks Daugavpilī, arī atstās iespaidu uz pārējo pasauli, kā tā uz šo skatīsies. Tāpēc darbs, ko dara Oskars, ir svarīgs," pauda "tviterkonvoja" veidotājs.

Savā pateicības runā Pozņaks sacīja, ka vienmēr miera laikos uzskatījis, ka aiz katras rīcības, darbības ir konkrēts vārds vai uzvārds. Viņa ieskatā, šajā gadījumā tas tā nav.

"Es tikai ietvītoju, un pārējo izdarīja Latvijas cilvēki. Man nav bijis jāizdara smagas izvēles vai jānes milzīgi upuri, jo lavīna vienkārši gāja un turpina iet savu gaitu uz priekšu. Visa Latvijas sabiedrība esam gada Eiropas sabiedrība," sacīja "tviterkonvoja" veidotājs.

Tāpat viņš norādīja, ka Ukraina ir tā valsts, kas Eiropai un demokrātijai kopumā parāda pamatvērtību - vara valstī pieder tās cilvēkiem vistiešākajā veidā. Ja cilvēki nebūtu gribējuši nosargāt savu valsti, tad armijai vienai pašai to nebūtu izdevies.

Pozņaks akcentēja, ka atsevišķi Rietumu politiķi joprojām runā, ka jāsaglabā seja kādam citam politiķim, ka kādam politiķim ir jāmēģina vienoties ar otru.

"Viņi joprojām nav sapratuši vienkāršo patiesību - valsts vara pieder tās cilvēkiem. Ukraiņi skaidri pauduši savu vēlmi atgūt savu zemi pilnībā un nekādas politiķu vienošanās viņus neatturēs no tā. Droši vien no politiķiem ir atkarīgs, cik dārgi Ukrainas tauta par to samaksās, bet savu zemi viņi noteikti atgūs," sacīja Pozņaks, piebilstot, ka galvenais, ko varam darīt Eiropas vērtību stiprināšanai, ir atbalstīt Ukrainas tautu šajā cīņā.

Gada "Eiropas cilvēka Latvijā" tituls tiek noskaidrots sabiedrības balsojumā un piešķirts cilvēkam, kurš ar saviem darbiem ir devis būtisku ieguldījumu Eiropas kopējo vērtību stiprināšanā Latvijā un Latvijas vārda spodrināšanā Eiropā.

Balsojums par gada "Eiropas cilvēku Latvijā" šogad notika 25. reizi.