Ūdris teltī, Elvīra Pampāļos un Artūrs pārmaiņās. Kā klājies 2018. gada 'Stiprini stipros' varoņiem

"Tiklīdz kā mēs pagājušajā gadā atbraucām uz Rīgu, uzreiz pieteicāmies "Ziedot.lv" rehabilitācijas centrā "Poga". Izgājām kārtīgas veselības pārbaudes, lai saprastu, kas notiek ar Ūdra veselību. Pēc rehabilitācijas centra pārbaudēm izrādījās, ka pa šo laiku traumas ir darījušas savu. Ķermenis "nestāv uz vietas", un, tā kā kreisā puse ir paralizēta, sāk veidoties mugurkaula deformācija, skolioze," stāsta Ilona.

Tādēļ Ūdrim nepieciešama speciāla sēdēšanas sistēma, lai viņš būtu pareizi pozicionēts, un speciāls ratiņkrēsls. Sēdēšanas sistēma pasūtīta, izgatavota pēc individuāliem izmēriem un šajā nedēļā piegādāta. "Taupīgi dzīvojot, tam tiks veltīti 3600 eiro, kas ir liela nauda. Līdz ar to jādomā, ko tālāk darīt, jo ar to arī drīz agrākos gados saziedotā nauda beidzas," saka Ilona. Tas nozīmē, ka atkal būs nepieciešama nauda asistentam, rehabilitācijai. Speciālais ratiņkrēsls savukārt būs ar valsts līdzfinansējumu no Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra.

Foto: No personīgā arhīva

Attēlā: Ilonas uzņemts selfijs no trijotnes nedēļu ilgas dzīves teltī Latgales laukos, tas bija viens no viņu vasaras labākajiem piedzīvojumiem.

Taču vai visā šajā skrējienā starp pastāvīgām rūpēm par Ūdri, sešgadīgo Bārtu un lego klucīšiem pilno mājokli Ilona atceras arī par sevi? Viņa joprojām trīsreiz nedēļā apmeklē kikboksa treniņus, skrien, muzicē un "Skype" mācās ķīniešu valodu. Pērn viņa pabeidza rakstīt grāmatu "Ielu muzikantu piezīmes", kas iznāks "Zvaigzne ABC" apgādā nākamgad. Tāpat arī nākamajā gadā klajā nāks Ilonas un Valērija Cīruļa kopdarbs, mūzikas CD "Plāni" ar Valērija mūziku un Ilonas dziesmu vārdiem.

Daudz kas no tā nebūtu iespējams, ja nebūtu ziedotāju, kas maksā asistentam atalgojumu un atslogo ikdienu. Protams, gribētos vienreiz izrauties no mājām uz kādām trim dienām, kā Ilona saka, "atslēgt smadzenes". "Taču nezinu, vai tas ir kas tāds, par ko vajadzētu rakstīt, jo tā ir tāda ekstra, par ko man nevajadzētu domāt, tā kā princese kaut ko tādu gribu," Ilona pasmaida.

"Un vēl no savas puses gribu pateikt lielu paldies cilvēkiem, kas iepriekšējos gados ziedojuši naudiņu, jo pateicoties viņiem, Ūdrim ir izdevies pec avārijas tikt tik tālu, vingrot, darboties, Bārtam ir tētis. Mums arī ir ļoti labs palīgs, asistents Vladimirs no Bolderājas. Un mums ir Rīgā fantastiskas fizioterapeites Dēzija un Laura no fizioterapijas studijas "TORE", kas ar Ūdri strādā mājās".

Kas dod spēku? "Mūsu trijotne tāda jau ir, mēs viens otru stutējam. Tas ir vienīgais, kas dod spēku. Kad paskatos uz Bārtu, es redzu, ka ir jēga," saka Ilona. Un Bārtu ar tēti saista ciešas attiecības. Arī mūsu telefonsarunas laikā fonā var saklausīt epizodi, kurā Bārts piedāvā tētim pusīti no savas "kinderolas".

Arturs. Neticamās pārvērtības

Trīs vārdi – "mamma", "baba" un "bēda" – bija Artura Krasiļņikova (24) vārdu krājumā agrā bērnībā. Tad viņš pārstāja runāt vispār. Arturam ir autisms smagā formā, kas nozīmē, ka viņu nedrīkst atstāt nepieskatītu, var būt krīzes visu nakti, viņš var sev nodarīt pāri, sitot sev. Artura mātei visi šie 24 gadi ir pagājuši gandrīz vai tikai mājās kopā ar dēlu un savu māti.

Tiesa, bez smagās diagnozes un garīgās attīstības problēmām bija vēl arī cita bēda. Kad "Delfi" "Stiprini stipros" projektā pirmoreiz rakstījām par Krasiļņikovu ģimeni, bija bažas, ka ģimene var palikt uz ielas, jo uzkrāto parādu dēļ saimniece viņiem dzīvokli uzteikusi. Tiesa, nelaimes ar dzīvokli vajāja arī vēlāk – līdz pat dienai šajā gadā. Pirms aptuveni pieciem mēnešiem Rīgas dome piešķīrusi dzīvokli sociālajā mājā Vecmīlgrāvī. Iepriekš domes rindā uz dzīvesvietu nevarēja pretendēt, jo viņi dzīvoja trijatā, nevis divatā. 2020. gadā Diāna par to sūdzējās Tiesībsarga birojā, kas vērsās domes atbildīgajā struktūrvienībā.

Netālu no nama, kurā ģimene dzīvo, līdzīgi kā iepriekšējā mājvietā daudzstāvu ēkā Sarkandaugavā, ir dzelzceļš. Vēl dzīvojot Sarkandaugavā, Diāna "Delfi" izteicās, ka "šīs skaņas Arturu padara traku, pavisam grūti ir tad, kad brauc smagais preču vilciens. Viņš (Arturs – red.) no tā ļoti cieš un satraucas". Tagad dzelzceļš vairs tā netraucējot. "Vispār pat salīdzināt nevar," tā par jauno mājokli saka Diāna, kura iepriekšējo sauc par "pārbaudījumu ar elli" un arī paskaidro, kāds bija pēdējais piliens. Proti, virtuvē aizdegušies vadi, izraisot ugunsgrēku, un, notikušajā mājas saimniece nekādu atbildību neesot uzņēmušies.