Uguņošanas laikā kāds vīrietis nopietni traumējis acis, bet cits apdedzinājis seju

Gadumijas uguņošanās cietuši divi vairāk nekā 30 gadus veci vīrieši, informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Elīna Jurēvica.

Kādam vīrietim, aizdedzinot pirotehniku, tā trāpījusi sejā un cietušais guvis nopietnu acs traumu. Cietušais nogādāts medicīnas iestādē.

Savukārt otrs vīrietis nogādāts slimnīcā pēc tam, kad kādas citas personas aizdedzināta petarde eksplodējusi, apdedzinot viņam seju.

Jurēvica skaidroja, ka izsaukumu skaits Jaungada sagaidīšanas laikā nav pieaudzis un nav audzis arī cilvēku gūto traumu skaits.

Pēc NMPD datiem uguņošanas laikā raksturīgās traumas guvuši tikai iepriekš minētie divi vīrieši.

Jau ziņots, ka gadumijā Valsts policija (VP) konstatējusi vairāk nekā 1500 ārkārtējās situācijas ierobežojumu pārkāpumu. Kopumā Jaunā gada naktī komandantstundas kontroles pasākumos pārbaudītas 5346 personas, no tām 1779 gadījumos bijuši pamatoti aizpildīti pašapliecinājumi par uzturēšanās vietas atstāšanu.

Aizvadītajā naktī sākti 1136 administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī fiksēts vēl vismaz 431 pārkāpums, par kuriem tiks sākti administratīvie procesi. Šie pārkāpumi konstatēti tieši komandantstundas ierobežojumu laikā no plkst.22 līdz 5. Taču bijuši arī citi ārkārtējas situācijas ierobežojumu pārkāpumi.

Kā norāda VP, bijis vērojams, ka daļa iedzīvotāju ikgadējo Jaunā gada salūtu mēģinājuši izšaut jau pirms plkst.22, vai to darījuši privātmāju teritorijā. Tomēr policija bija informēta, ka personas šāvušas raķetes arī daudzīvokļu namu pagalmos, vienlaicīgi meklējot risinājumus, kā to darīt nepamanītiem, piemēram, ātri izskrienot ārā no mājas, noliekot raķetes un skrienot atpakaļ.

Vienā gadījumā likumsargi konstatējuši, ka kāda persona Rīgā šauj salūtu no braucošas mašīnas. Saistībā ar šo gadījumu sākts administratīvā pārkāpuma process.