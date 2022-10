Ugunsgrēkā Daugavpilī cietis cilvēks, Rēzeknē – izglābts

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) pirmdien pulksten 14 saņēma izsaukumu uz Atbrīvošanas aleju Rēzeknē, kur piecstāvu dzīvojamā mājas dzīvoklī dega elektrības rozete. No dzīvokļa izglābts viens cilvēks, portālu "Delfi" informēja dienestā.

Izglābtais cilvēks notikumā necieta.

Savukārt pulksten 23.10 ugunsdzēsēji steidzās uz Jātnieku ielu Daugavpilī, kur piecstāvu dzīvojamā mājā dega istaba.

No degošā dzīvokļa saviem spēkiem evakuējās četri cilvēki, no kuriem viens ugunsgrēkā cieta. Ugunsdzēsēji no apkārtējiem dzīvokļiem evakuēja vēl 15 cilvēkus.

Pulksten 00.12 darbi notikuma vietā noslēdzās.

Kopumā pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 37 izsaukumus – 10 uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet pieci izsaukumi bija maldinājumi.