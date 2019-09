Ceturtdien, 26. septembrī, ugunsgrēkā Jūrmalā cietis viens cilvēks, kurš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, portāls "Delfi" uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Pulksten 15.43 VUGD saņēmis izsaukumu uz Jūrmalu, kur no kādas dzīvojamās mājas redzami dūmi. Notikuma vietā ugunsdzēsēji secinājuši, ka no ēkas pirmā stāva nāk melni dūmi un vienā no dzīvokļiem deg sadzīves mantas piecu kvadrātmetru platībā. Pulksten 16.52 ugunsgrēks likvidēts.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devušies arī uz izsaukumiem, kur dega atkritumi, divas elektrības rozetes, sadzīves priekšmeti, sodrēji divu ēku dūmvados, divas vieglās automašīnas, kravas automašīna, noliktavas ēka.

Savukārt Liepājā ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpes izcēluši noslīkušu cilvēku un nodevuši mirstīgās atliekas Valsts policijas darbiniekiem.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēmis 39 izsaukumu – 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem un deviņi izsaukumi bijuši maldinājumi.