Ugunsgrēkā Raunas novadā divi cietušie

Trešdien ugunsgrēkā Raunas novadā cietuši divi cilvēki, portāls "Delfi" uzzināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Pulksten 19.11 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Raunas novadu, kur, saskaņā ar sākotnējo informāciju, no dzīvojamās mājas bija redzami dūmi un liesmas.

Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ēkā izveidojies spēcīgs piedūmojums un pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējies viens cilvēks.

Ugunsdzēsēji glābēji nekavējoties uzsāka cilvēku glābšanas darbus un no sadūmotās ēkas izglāba vienu cilvēku to iznesot no degošā dzīvokļa un, izmantojot glābšanas masku, izglāba cilvēku no otrā stāva.

Līdztekus ugunsdzēsēji glābēji evakuēja divus cilvēkus. Viens izglābtais un viens evakuētais cilvēks bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Pulksten 21.50 ugunsgrēks tika likvidēts un tajā septiņu kvadrātmetru platībā dega malka un dzīvokļa siena ar griestiem.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sodrēji ēkas dūmvadā, vieglā automašīna un ēkas ārsiena.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 25 izsaukumus – četrus uz ugunsgrēkiem un 11 uz glābšanas darbiem, bet 10 no izsaukumiem bija maldinājumi.