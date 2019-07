Sestdien divstāvu mājas ugunsgrēkā Rīgā cietuši seši cilvēki, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Sestdien plkst.1.50 ugunsdzēsēji devās uz izsaukumu Pļavas ielā Rīgā, kur ar atklātu liesmu dega dzīvojamās mājas kāpņu telpa, tai skaitā trepes uz otro stāvu un bēniņiem, tādejādi nobloķējot iedzīvotājiem vienīgo izeju.

Ugunsdzēsēji no piedūmotās un degošās ēkas otrā stāva, izmantojot izbīdāmās kāpnes, izglāba piecus cilvēks, savukārt vēl četri cilvēki no otrā stāva tika izglābti, padodot tos glābējiem, kuri viņus noķēra, skaidroja dienestā. Savukārt no ēkas pirmā stāva tika izglābti divi cilvēki, izceļot viņus caur logu.

Pirms VUGD ierašanās, saviem spēkiem evakuējās 19 cilvēki. No 30 izglābtajiem un evakuējušamies cilvēkiem, seši bija cietuši un tika nodoti mediķiem.

Plkst.4.59 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts un tā kopējā degšanas platība bija 225 kvadrātmetri.

Savukārt plkst.15.50 tika saņemts izsaukums uz Pulkveža Brieža ielu Siguldā, kur divstāvu ražošanas ēkai dega jumts un jumta pārsegums 160 kvadrātmetru platībā. Plkst.18.57 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.

Naktī plkst.00.22 VUGD saņēma izsaukumu uz Varakļānu novadu, kur dega dzīvojamais vagoniņš astoņu kvadrātmetru platībā un tai blakus esošā vieglā automašīna divu kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks. Plkst.2.48 ugunsgrēks tika likvidēts.

Tāpat naktī uz svētdienu plkst.3.53 tika saņemts izsaukums uz Olaines novada Olaines pagastu, kur ar atklātu liesmu dega divas dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, kā arī pastāvēja liesmu izplatīšanās draudi uz tuvā esošajām trim citām dzīvojamām mājām.

Vairāk nekā 20 ugunsdzēsēji veica šī paaugstinātas bīstamības ugunsgrēka dzēšanas darbus, kurus apgrūtināja ūdens ņemšanas vietu trūkums un tas, ka ēkās uz glābēju ierašanās brīdi jau dega ar atklātu liesmu. Plkst.5.30 ugunsgrēka izplatību izdevās ierobežot un tajā dega divas divstāvu dzīvojamās mājas, katra 160 kvadrātmetru platībā un saimniecības ēka 150 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās no liesmām nosargāt trīs pāris metru attālumā esošās dzīvojamās mājas. Šobrīd ugunsgrēka dzēšanas darbi turpinās.

VUGD informēja, ka šogad ugunsgrēkos gāja bojā jau 48 cilvēki, bet 160 cilvēki bija cietuši ugunsnelaimēs un 271 cilvēku izdevies izglābt. Nereti ugunsgrēkos ar bojāgājušiem, cietušiem un izglābtiem cilvēkiem, ugunsdzēsēji glābēji konstatē, ka daļu no traģiskajām ugunsnelaimēm varēja iepriekš novērst, ja vien tiktu savlaicīgi ievērotas ugunsdrošības prasības un mājoklī uzstādīts dūmu detektors.

VUGD aicina ikvienu iedzīvotāju parūpēties par savu drošību un uzstādīt mājoklī vismaz vienu dūmu detektoru, kurš, reaģējot uz ugunsgrēkā radušos sadūmojumu, ar ilgu un skaļu signālu brīdinās par izcēlušos nelaimi, tādejādi pievēršot cilvēku uzmanību, ļaujot pašiem izglābties un izsaukt ugunsdzēsējus.

No 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, tāpēc VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un līdzcilvēku drošību uz vēlāku laiku.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 67 izsaukumus, no kuriem 23 bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 28 uz glābšanas darbiem un 16 maldinājumi.