Ugunsgrēkā Rīgā gājuši bojā divi cilvēki

Svētdien, 19. janvārī, ugunsgrēkā, kas izcēlies kādā dārza mājā Rīgā, dzīvību zaudējuši divi cilvēki, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) sniegtā informācija.

Ugunsdzēsēji izsaukumu par liesmām, kas pamanītas Rīgā, meža pusē, saņēmuši pulksten 20.18. Ierodoties notikuma vietā, VUGD speciālisti konstatējuši, ka ar atklātu liesmu deg dārza māja pilnā 25 kvadrātmetru platībā.

Ugunsgrēku dzēšot, atrasti divi bojāgājuši cilvēki. Pulksten 22.52 ugunsgrēks likvidēts.

Savukārt naktī uz svētdienu, pulksten 3.49, saņemts izsaukums uz Priekuļu novada Priekuļu pagastu, kur ugunsgrēks izcēlies ražošanas ēkā. Notikuma vietā ugunsdzēsēji secinājuši, ka ar atklātu liesmu deg angāra tipa ražošanas ēka un šķeldas kalte 500 kvadrātmetru platībā.

Pulksten 12.25 paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks likvidēts.

Sestdien, 18. janvārī, pulksten 15.54 ugunsdzēsēji steigušies uz izsaukumu Rīgā, kur no daudzstāvu dzīvojamās mājas loga cēlušies melni dūmi. Ierodoties konstatēts, ka deviņstāvu mājas astotā stāva dzīvoklī deg istaba 15 kvadrātmetru platībā.

No piedūmotās ēkas ar glābšanas masku palīdzību izglābti 10 cilvēki, no kuriem viens bija cietis. Cietusī persona nodota mediķu aprūpē. Savukārt 20 cilvēki no ēkas evakuēti. Pulksten 17.06 paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks likvidēts, ēkas iedzīvotāji varēja atgriezties dzīvokļos.

Tāpat sestdien pulksten 14.05 VUGD saņēmis izsaukumu uz Limbažu novadu, kur degusi garāža, tajā esoša automašīna un sadzīves mantas 50 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās, cenšoties izmest no degošās būves sadzīves mantas, ugunsgrēkā cietis cilvēks. Viņš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pulksten 17.06 ugunsgrēks likvidēts.

Aizvadītajās brīvdienās, posmā no 18. janvāra pulksten 6.30 līdz 20. janvāra pulksten 6.30, VUGD saņēmis 72 izsaukumus. 32 no tiem bijuši uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 – uz glābšanas darbiem, bet 22 izsaukumi bijuši maldinājumi.