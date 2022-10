Ugunsgrēkos Latgalē cietuši divi cilvēki

Pagājušajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 12 izsaukumus uz ugunsgrēku dzēšanu. Divos ugunsgrēkos Latgalē – Rēzeknē un Balvu novadā cietuši cilvēki, portāls "Delfi" uzzināja dienestā.

Pulksten 14.49 VUGD saņēma izsaukumu uz Brīvības ielu Rēzeknē, kur četrstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī dega sadzīves mantas. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās astoņi cilvēki, no kuriem viens notikumā cieta. Ugunsdzēsēji no piedūmotās ēkas izglāba vēl divus cilvēkus.

Savukārt pulksten 21.13 glābēji steidzās uz izsaukumu Balvu novada Žīguru pagastā, kur vienstāva ēkā blakus apkures katlam dega malka. No piedūmotās telpas ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku, kurš notikumā cieta. Cilvēks nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Tāpat trešdien turpinājās ugunsgrēka dzēšanas darbi Jēkabpils novada Aknīstes pagastā, kur 11 metrus augstas šķeldas kaudzes vidusdaļā notika degšana 600 kvadrātmetru platībā. Neilgi pēc desmitiem no rīta ierobežota liesmu izplatīšanās, bet visas dienas garumā ar traktortehnikas palīdzību kaudze tika pārkrauta, lai ugunsdzēsēji varētu piekļūt degšanas vietām un tās nodzēst. Ugunsgrēka vieta arī apsekota ar dronu, kas aprīkots ar termokameru, kas ļāva identificēt degšanas perēkļus. Tā kā ugunsgrēka izplatīšanās bija ierobežota, diennakts tumšajā laikā dzēšanas darbi tika pārtraukti un ceturtdienas rītā atsāksies.

Septiņos vakarā izsaukums saņemts arī uz Planīcas ielu Kuldīgā, kur 14 metrus augstā un platā šķeldas kaudzē notika gruzdēšana. Piesaistot objekta traktortehniku, šķelda pārkrauta, lai varētu piekļūt gruzdēšanas vietām un tās apdzēst. Darbs notikuma vietā noslēdzās pusčetros naktī.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 38 izsaukumus – 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem, bet pieci izsaukumi bija maldinājumi.