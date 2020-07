Ugunsgrēkos Liepājā un Rīgā izglābti četri cilvēki

Aizvadītājā diennaktī Liepājā un Rīgā izglābti četri cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Ceturtdienas rītā pulksten 05.05 ugunsdzēsēji steidzās uz izsaukumu Daugavpilī, kur dega neapsaimniekota vienstāva ēka 200 kvadrātmetru platībā. No ēkas tika evakuēts viens cilvēks. Pulksten 06.29 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts un patlaban turpinās tā dzēšanas darbi.

Trešdien pulksten 18.52 VUGD saņēma izsaukumu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas ceturtajā stāvā ar atklātu liesmu dega veļas mazgājama mašīna trīs kavdrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji no dzīvokļa izglāba trīs cilvēkus, kuri bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Pulksten 19.55 ugunsgrēks tika likvidēts. Dūmu detektors dzīvoklī nebija uzstādīts.

Pulksten11.50 VUGD saņēma izsaukumu uz Daugavas ielu Liepājā, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju no daudzstāvu dzīvojamās mājas piektā stāva dzīvokļa nāk dūmi. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka no ēkas piektā stāva dzīvokļa nāk dūmi un ir dzirdams dūmu detektora signāls. Ugunsdzēsēji no dzīvokļa izglāba cilvēku un nodeva NMPD darbiniekiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies divi cilvēki. Dzīvoklī dega sadzīves mantas viena kvadrātmetra platībā. Pulksten 12.19 ugunsgrēks likvidēts.

VUGD atgādina, ka no 2020. gada 1. janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, kas ar skaļas skaņas palīdzību brīdinās par sadūmojumu un ugunsgrēka izcelšanos. Savukārt privātmājas papildus ir jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.

Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 36 izsaukumus – 10 uz ugunsgrēku dzēšanu, 19 uz glābšanas darbiem, bet septiņi izsaukumi bija maldinājumi