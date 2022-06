Ugunskuru sajauc ar ugunsgrēku – Līgo vakarā VUGD steidzies uz 17 maldinošiem izsaukumiem

Līgo svētkos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 33 maldinošus izsaukumus, no kuriem 17 bija saistīti ar to, ka cilvēkiem, redzot dūmus vai liesmu atblāzmu no Jāņu ugunskuriem, licies, ka izcēlies ugunsgrēks, tāpēc viņi izsaukuši ugunsdzēsējus, portāls "Delfi" noskaidroja dienestā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka Jāņu svinētāji kurinājuši ugunskuru un apdraudējuma nav.

Kopumā aizvadītājā diennaktī VUGD saņēma 95 izsaukumus – 46 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā vienu uz meža ugunsgrēku, 16 uz glābšanas darbiem.

Ap sešiem vakarā saņemts izsaukums uz Valmieras novada Mazsalacu, kur ugunsgrēks bija izcēlies vienstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg vienstāvu koka ēka ar mansardstāvu. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki.

Savukārt pulksten 20.09 ugunsdzēsēji steidzās uz Balvu novada Baltinavas pagastu, kur dega pirts. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg pirts. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pusvienos naktī ugunsgrēks likvidēts.

Tāpat Līgo vakarā VUGD saņēma izsaukumu Līgatnē, kur Gaujas upē apgāzusies laiva ar diviem cilvēkiem. Notikuma vietā konstatēts, ka cilvēki atrodas uz saliņas upes vidū. VUGD darbinieki izglāba cilvēkus, kā arī nogādāja laivu krastā.

Glābēji steidzās arī uz Bauskas novada Vecsaules pagastu, kur noticis ceļu satiksmes negadījums. Notikuma vietā konstatēts, ka avarējusi vieglā automašīna. Ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, atbrīvoja divus cilvēkus, kurus nodeva NMPD mediķiem.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka 23. jūnija vakarā Bauskas novadā automašīna "VW Golf" nobrauca no ceļa un ietriecās kokā. Negadījumā bojā gāja viens un cieta četri cilvēki.

VUGD steidzās arī uz Miežu ielu Liepājā, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka deg divstāvu dzīvojamās mājas ar mansardstāvu jumts. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās desmit cilvēki. Pusčetros no rīta šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks likvidēts.

Tāpat pēc pusnakts saņemts izsaukums uz Dižozolu ielu Rīgā, kur deviņstāvu dzīvojamā mājā bija jūtams sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka otrā stāva dzīvoklī dega bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens . Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš nodots NMPD mediķiem.