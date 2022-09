Ukrainas bēgļi varēs saņemt pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu

Saeima ceturtdien, 22. septembrī, otrajā – galīgajā – lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paver iespēju no kara bēgošajiem Ukrainas iedzīvotājiem piešķirt pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu.

Saeimas Preses dienestā skaidroja, ka pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu izmaksās vienas minimālās mēneša darba algas apmērā Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ir reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienestā (VID) nodokļu maksātāju reģistrā kā pašnodarbinātās personas.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju, pabalsta saņemšanai varēs pieteikties arī tie Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri būs reģistrējušies kā pašnodarbinātās personas pirms šīs normas spēkā stāšanās, bet ne agrāk kā 2022. gada 24. februārī. Pabalsts netiks izmaksāts tiem no kara bēgošajiem Ukrainas iedzīvotājiem, kuri iepriekš jau būs saņēmuši nodarbinātības uzsākšanas pabalstu, skaidrots likumprojekta anotācijā.

Savukārt, lai nodrošinātu savlaicīgu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem par Latvijā dzimušu bērnu, bērna kopšanas pabalsts turpmāk piešķirams no bērna piedzimšanas dienas, nepieprasot bērna uzturēšanās dokumentus, ja tādi vēl tiek kārtoti un nav saņemti. Līdz šim bērna kopšanas pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksāja ilgtermiņa vīzas vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā, proti, pabalstu piešķīra par periodu, kurā gan bērna vecākam, gan bērnam sakrīt vīzas vai uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš, skaidrots likumprojekta anotācijā.

Likums arī paredz, ka persona, kura gūst ienākumus no sev piederoša nekustamā īpašuma izīrēšanas Ukrainas civiliedzīvotājam un nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, būs atbrīvota no pienākuma maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no gūtajiem ieņēmumiem. Atbrīvojums būs spēkā, kamēr spēkā ir noslēgtais īres līgums ar Ukrainas iedzīvotāju, bet ne ilgāk kā līdz šī gada 31.decembrim.

Grozījumi arī paredz, ka Jūrnieku reģistrs Ukrainas jūrniekiem izņēmuma kārtā varēs izdot jūrnieka grāmatiņu, nepiemērojot prasību par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas esību. Plānots, ka tas būs iespējams, ja Ukrainas jūrniekam Latvijā ir piešķirts pagaidu aizsardzības statuss un viņš ir nodarbināts uz Latvijas karoga kuģa vai izmantojis Latvijā licencēta komersanta darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā.

Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.