Ukrainas Čerņihivas apgabala atjaunošanai tiks uzrunāti Latvijas uzņēmumi

Ministru kabinets otrdien, 4. jūlijā, apstiprināja Ekonomikas ministrijas (EM) piedāvājumu par Čerņihivas apgabala, Ukrainā, rekonstrukcijai piešķirtā divu miljonu eiro finansējuma izlietojumu, paredzot minētā atbalsta sniegšanai uzrunāt Latvijas uzņēmējus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ministrijā portālu "Delfi" informēja, ka, ņemot vērā Ukrainas lūgumu, EM piešķirto finansējumu piedāvā izmantot, sniedzot atbalstu četros virzienos.

Pirmais virziens paredz atjaunot Čerņihivas apgabala dzīvojamo fondu - moduļu mājas ģimenēm, kuru mājokļi tika pilnībā iznīcināti Krievijas agresijas rezultātā. Otrais virziens - pirmsskolas izglītības iestāžu labiekārtošana, nodrošinot drošu un stimulējošu vidi. Trešais virziens - dzelzsbetona civilo patvertņu nodrošināšana. Ceturtais virziens - sertificēta būveksperta pakalpojumu nodrošināšana, lai uzstādītu moduļu mājas un civilās patvertnes.

EM informēja, ka, saskaņā ar Čerņihivas pilsētas administrācijas sniegto informāciju, karadarbības rezultātā privātais dzīvojamais fonds Čerņihivas pilsētā tika būtiski bojāts vai dažviet pat pilnībā iznīcināts.

"Tādējādi viens no prioritārajiem uzdevumiem ir nodrošināt mājokļus Čerņihivas pilsētas iedzīvotājiem, rekonstruēt pirmskolas izglītības iestādes un modernizēt to materiāli tehnisko bāzi, lai radītu piemērotu, drošu un stimulējošu izglītības vidi bērniem, kuri cietuši no kara sekām. Tāpat aktuāls ir jautājums par civilo patvertņu nodrošinājumu Čerņihivas pilsētas iestādēm un uzņēmumiem, lai uzlabotu iedzīvotāju drošību," informēja ministrijā.

Savukārt ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA) piebilda, ka Ukrainas puse kā prioritāros rekonstrukcijas virzienus norādījusi kritiskās un sociālās infrastruktūras, kas ir bērnudārzu un izglītības iestāžu, kā arī mājokļu atjaunošanu.

"Tas veicinās iedzīvotāju atgriešanos apgabalā. Tāpēc pirmais solis ir nodrošināt Čerņihivas apgabala iedzīvotājiem pamatpakalpojumus un apgabala sociālekonomisko attīstību, atbalstot Ukrainas identificētās vajadzības, īpaši steidzamāko un nepieciešamāko preču piegādi," pauda ministre.

Minētā atbalsta sniegšanai EM uzrunās Latvijas uzņēmējus, savukārt informācija par plānoto sarunu procedūru tiks publicēta EM tīmekļa vietnē.