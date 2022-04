Ukrainas kara bēgļi NVD vairāk interesējušies par plānveida medicīnas pakalpojumu saņemšanu

Līdz šim konsultācijas par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām Nacionālajā veselības dienestā (NVD) saņēmuši vairāk nekā 3000 Ukrainas pilsoņu, kuri ieradušies Latvijā Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā dēļ, portālu "Delfi" informēja NVD pārstāve Evija Štālberga.

Kā norādīja Štālberga, gandrīz 80% iedzīvotāju interesējušies par plānveida pakalpojumu saņemšanu, savukārt pārējos gadījumos – palīdzību saistībā ar akūtu vajadzību.

Visbiežāk Ukrainas pilsoņi vēlējušies saņemt konsultāciju par reģistrēšanos pie ģimenes ārsta un kārtību, kā saņemt acu ārsta, ginekologa, neirologa, onkoloģijas vai citu speciālistu konsultācijas. Savukārt bērniem ir aktuāla ģimenes ārsta veselības stāvokļa uzraudzība, bērnu profilaktiskās pārbaudes un vakcinācijas saņemšana noteiktos vecumos, kā arī zobārstniecības pakalpojumi, skaidroja NVD.

Ārstu konsultācijas un zāļu receptes Ukrainas pilsoņiem visbiežāk nepieciešamas saistībā ar akūtu saaukstēšanos, onkoloģiju, hemodialīzes veikšanu un hroniskām slimībām, piemēram, astmu, psoriāzi, cukura diabētu, podagru, epilepsiju, dažādām alerģijām, vai Pārkinsona slimību.

Vienlaikus cilvēki konsultējušies arī par nomierinošo un pretsāpju medikamentu iegādes kārtību.

Konsultācijas par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējām tiek nodrošinātas Rīgas pašvaldības vienotajā atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem vai vēršoties NVD Klientu apkalpošanas centrā pa tālruni 80001234, atgādināja NVD.

Rīgas pašvaldības vienotajā atbalsta centrā konsultācijas tiek sniegtas NVD uzziņu punktā. Lai atvieglotu saziņu ar apmeklētājiem un sniegtu atbalstu, NVD ir pieņēmis darbā jaunu kolēģi – iedzīvotāju no Ukrainas. Jaunā darbiniece apgūst nepieciešamo informāciju un sniedz konsultācijas ukraiņu valodā, uzsvēra dienestā.

Ukrainas pilsoņiem Latvijā ir pieejami tie paši valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi un kompensējamās zāles, kas tiek nodrošinātas Latvijas iedzīvotājiem.

Ar jautājumiem par tuvāko ģimenes ārsta praksi, ārsta-speciālista konsultācijas saņemšanu un citiem jautājumiem Ukrainas pilsoņi var zvanīt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001234. Tālruņa darba laiks ir no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8:30 līdz 17, bet piektdienās no pulksten 8:30 līdz 15.

NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā "Veselības aprūpes pakalpojumi Ukrainas pilsoņiem" ir pieejami skaidrojoši materiāli ukraiņu, angļu un latviešu valodā.