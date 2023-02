Ukrainas mediķi vēl divus gadus varēs strādāt Latvijā

Lai Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri šobrīd atrodas Latvijā Krievijas īstenotās karadarbības dēļ, varētu turpināt strādāt veselības aprūpes jomā, Veselības ministrija (VM) ir sagatavojusi grozījumus normatīvajā regulējumā, kas paredz pagarināt laiku līdz diviem gadiem īslaicīgās profesionālās darbības veikšanai, portālu "Delfi" informēja VM.

Ministrija vērš uzmanību, ka Veselības inspekcija (VI) automātiski pagarinās profesionālās darbības atļaujas termiņu, lai tas sasniegtu vienu gadu no atļaujas saņemšanas brīža (atļaujas profesionālās darbības veikšanai tika izsniegtas vēlāk, nekā termiņuzturēšanās atļaujas, kurām daļā gadījumu martā apritētu gads).

Savukārt gadījumā, ja Ukrainas ārstniecības persona, farmaceits vai farmaceita asistents pēc īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniegšanas atļaujas beigām nolems palikt Latvijā un strādāt savā profesijā, tad persona varēs pretendēt uz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā – atbilstoši likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajai kārtībai. Tad jāveic Ukrainā iegūtās kvalifikācijas pielīdzināšana Latvijā iegūstamajai kvalifikācijai, kā arī personai būs jāapliecina valsts valodas prasmes apguve C1 līmenī, skaidroja ministrijā.

VM, VI un profesionālās organizācijas līdz šim ir skaidrojuši un arī turpmāk ir gatavi konsultēt ukraiņu mediķus, farmācijas jomas speciālistus un iestādes, kurās viņi strādā, par nodarbinātības jautājumiem.

Šobrīd Latvijā nodarbināti 162 mediķi no Ukrainas, no kuriem apmēram 60 % strādā valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs. Tāpat Latvijā nodarbināti 28 farmaceiti un septiņi farmaceitu asistenti no Ukrainas.