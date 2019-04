Ukrainas politikā lielāku skaidrību viesīs parlamenta vēlēšanas rudenī, pārliecināts Skudra

Ukrainas turpmākajā politikā lielāku skaidrību viesīs parlamenta vēlēšanas rudenī un politisko spēku sadalījums pēc tām, sacīja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors politologs Ojārs Skudra.

"Patlaban neviens nav spējīgs atbildēt, kādu politiku īstenos ievēlētais Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, jo viņš līdz šim ir konsekventi atturējies jebko komentēt un nav arī izplatījis paziņojumus par turpmāko darbību. Vienīgais, ko viņš sola, ir tuvāko nedēļu laikā izveidot savu komandu un tad sekošot kādi paziņojumi," skaidroja Skudra.

Politologs uzsvēra, ka esošais prezidents Petro Porošenko ir izlēmis palikt politikā un patlaban izvēlējies samierniecisku stratēģiju ar mērķi radīt priekšnoteikumus savas partijas uzvarai parlamenta vēlēšanās rudenī. Tāpat esot jāgaida, ko paziņos citi prezidenta amata kandidāti - Jūlija Timošenko un Jurijs Boiko.

"Zelenskim patlaban nav savas partijas un ir jautājums, vai viņš tādu izveidos, lai startētu parlamenta vēlēšanās. Bez savas partijas un frakcijas Augstākajā Radā viņam kā prezidentam darboties būs problemātiski, tāpēc jāgaida, kāds rudenī būs vēlēšanu iznākums un kas veidos valdību," skaidroja Skudra, piebilstot, ka līdzšinējais prezidents Porošenko savas darbības laikā ir diezgan būtiski ierobežojis prezidenta pilnvaras.

Politologs arī vērsa uzmanību uz to, ka Zelenskis priekšvēlēšanu laikā bija pilnībā atkarīgs no Ukrainas oligarha Igora Kolomoiska, līdz ar to var pieņemt, ka Zelenska politika būs pietiekami merkantila.

"Bez ekonomisko attiecību risināšanas ar Krieviju Zelenskis nevar izpildīt nevienu savu priekšvēlēšanu solījumu, tāpēc viņam būs nepieciešams noregulēt attiecības ar Krieviju, kas nav iespējams bez politiskas piekāpšanās," sacīja Skudra.

Ukrainā svētdien notikušajā prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā pārliecinoši uzvarējis komiķis Zelenskis, iegūstot 73,19% balsu, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas paziņotie rezultāti, kas iegūti pēc 94% protokolu apstrādes.

Pašreizējais prezidents Porošenko ieguvis 24,48% balsu, liecina dati.

Zelenskis uzvarējis Porošenko visos Ukrainas apgabalos, izņemot Ļvovas apgabalu.

Savukārt ārvalstīs Porošenko uzvarējis Zelenski, pārspējot viņu ar 54,73% pret 43,78%, liecina dati pēc 100% ārvalstu balsošanas iecirkņos nodoto balsu apkopošanas.

Porošenko uzvarējis Zelenski 45 valstīs, tostarp ASV, Lielbritānijā, Vācijā, Kanādā, Austrijā un Itālijā. Savukārt Zelenskis vairāk balsu ieguvis 24 valstīs, tostarp Gruzijā, Baltkrievijā, Polijā, Slovākijā un Baltijas valstīs.

Galīgie oficiālie rezultāti gaidāmi ap 30. aprīli.

Prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā pirms trim nedēļām, kurā bija 39 kandidāti, Zelenskis saņēma 30% balsu, bet Porošenko - 16% balsu.

Prezidenta amata termiņš ir pieci gadi.