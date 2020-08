Zema vēlētāju aktivitāte, Nila Ušakova došanās uz Briseli un tikai viena partija, kas tieši gājusi uz uzvaru – šie ir tikai daži no Rīgas domes vēlēšanu rezultātu skaidrojumiem, kurus rītā pēc vēlēšanu iznākuma uzzināšanas portālam "Delfi" minēja eksperti.

Vēlēšanu rezultāti šobrīd ļauj izteikt pieņēmumus par to, kāda būs nākamā koalīcija. Skaidri zināms, ka tā būs stipri līdzīga Saeimas sastāvam. No koalīcijas partijām tikai "KPV LV" netika ievēlēta domē. Tomēr šis nav vienīgais jautājums, kas šobrīd uzdodams. Meklējot atbildes, kas ietekmējis vēlēšanas un ko varam secināt no rezultātiem, "Delfi" uzrunāja stratēģiskās komunikācijas un zīmolvedības speciālistu Zigurdu Zaķi, politologu un "Delfi" politikas viedokļu sleju autoru Olafu Grigu un tirgus un sociālo pētījumu aģentūras "Latvijas fakti" vadītāju Aigaru Freimani.

Kāpēc vēlētāji palika mājās