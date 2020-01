Ušakovs par situāciju domē: mērķtiecīgi tiek likvidēts viss, ko izdevies paveikt iepriekš

"Nav nekādu šaubu, ka pašreizējais mērs speciāli piespēlē ministram Jurim Pūcem un dara visu, lai Rīgas dome absolūti prettiesiski tiktu atlaista," tā paziņojumā medijiem norāda bijušas pilsētas mērs Nils Ušakovs (S), kurš šobrīd ieņem Eiropas Parlamenta (EP) deputāta amatu.

Jau ziņots, ka Rīgas domes (RD) frakcija "Gods kalpot Rīgai" neatbalsta "Saskaņas" un deputātu bloka "Rīgai!" ierosinājumu no pilsētas mēra amata atsaukt Oļegu Burovu (GKR). Neilgi pēc šīs ziņas kritiskus vārdus domes darbībai veltījis Ušakovs.

"Maniem kolēģiem Rīgas domē, kā man liekas, ir divas iespējas, kā pārvarēt pašreizējo krīzi. Viena – sarežģīta un godīga, otra – ātra un gļēva. Sarežģīti un godīgi – vienoties un kopā plecu pie pleca nostrādāt tik, cik būs iespējams. Pusotru mēnesi, pusotru gadu. Rīdzinieki 2017.gadā ievēlēja deputātus no bloka "Saskaņa"/GKR tieši tāpēc, lai viņi strādātu. Tad godam nostrādāsim atlikušo laiku, pēc iespējas vairāk izpildot dotos solījumus un aizstāvēsim to, ko pēdējo 10 gadu laikā spējām izdarīt! Ātra un gļēva iespēja – nevienoties, personiskās intereses likt augstāk par visu, atmest ar roku uz saviem vēlētājiem un pašiem "atlaisties". Pie viena arī uz nezināmu laiku atvadīties no cerības saglabāt Rīgu kā pilsētu, kurā pensionāri sabiedriskajā transportā brauc bez maksas, bērni saņem brīvpusdienas, latvieši un nelatvieši strādā kopā, nevis strīdas. Diemžēl pašreizējais Rīgas mērs ir izvēlējies otro ceļu. Tagad vairs nav svarīgi - tā ir muļķība vai nekrietnība," paziņojumā par bijušo kolēģi izsakās Ušakovs.

Ušakovs paziņojumā uzsver, ka mērķtiecīgi tiek likvidēts "viss, ko ir izdevies paveikt iepriekš": "Tas viss, ko jūs, deputāti no "Saskaņas" un GKR šajos 10 gados paveicāt! Nonācis pat tik tālu, ka mērs publiski aicina atcelt brīvpusdienas skolās! Zināt, kādēļ? Tāpēc, ka viņa bērniem, kā viņš saka, bezmaksas pusdienas nav vajadzīgas... Diemžēl, vairs nav nekādu šaubu, ka pašreizējais mērs speciāli piespēlē ministram Jurim Pūcem un dara visu, lai Rīgas dome absolūti prettiesiski tiktu atlaista. Lūk, tāda Mata Hari pašlaik vada galvaspilsētu."

Par šīs muļķības vai nelietības ķīlniekiem, kā uzskata Ušakovs, ir kļuvuši kā deputāti no "Saskaņas"/GKR bloka, tā arī visi rīdzinieki.

"Pilsētu, īpaši krīzes apstākļos, nevar vadīt cilvēks, kurš ir kļuvis par mēru vienīgi tāpēc, ka iepriekšējos 10 gadus veiksmīgi nēsājis čemodānus aiz vajadzīgajiem cilvēkiem. Aiz tiem, kam vajag. Pilsētu nevar vadīt cilvēks, kura vārds jau ir kļuvis par etalonu divkosībai un meliem. Īpaši skaļi un jautri gribas smieties par pašreizējā mēra paziņojumiem par viņa dziļo naidu pret korupciju, shēmām un aizkulišu vienošanos. Pornoaktrises, kad runā par morāli, izklausās daudz patiesāk un ticamāk," norāda Ušakovs,

"Delfi" jau ziņoja, ka Rīgas mēra krēsls sašķobījies pēc tam, kad 8. janvārī Burova vietnieki Druvis Kleins ("Rīgai"!) un Anna Vladova (S) paziņoja par priekšlikumu sasaukt ārkārtas domes sēdi, kurā lemt par pilsētas galvas atsaukšanu no amata.

Koalīcijas partneri pauda neapmierinātību ar Burova darba stilu, lēmumus pieņemot vienpersoniski un bez konsultācijas ar partneriem, kā arī iebildumi ir saistīti ar kavēšanos vairāku uzdevumu izpildē un koalīcijas līguma ievērošanā.

Tajā pašā dienā RD opozīcijas partijas paziņoja par ieceri rosināt abu vicemēru atstādināšanu no amata. Zeps skaidroja, ka parakstu vākšana par abu vicemēru atstādināšanu uzsākta, lai gadījumā, ja Burovs zaudē amatu, neviens no viņiem nepaliek kā vietas izpildītājs.

Pēc Zepa teiktā, ja domei nebūs ne mēra, ne vicemēra, tehniskās dabas jautājumi būs jālemj izpilddirektoram, savukārt komiteju darbs noritēs kā līdz šim. Tikmēr domes sēdes sasaukt varēs ne mazāk kā 20 deputāti un sēdes vadītājs būs tas, kurš pirmais būs parakstījies par sēdes sasaukšanu.

Patlaban opozīcijai kopā ar Neatkarīgo deputātu frakciju ir 28 balsis, taču, lai kāds no vadības zaudētu amatu – nepieciešama vismaz 31 balss.