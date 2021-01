Usmas sv. Pētera draudze nevēlas mainīt mācītāju, bet LELB nepiekāpjas, ziņo LTV

Rendas pagastā esošās Usmas svētā Pētera draudze nevēlas mainīt tagadējo draudzes mācītāja pienākumu izpildītāju Agritu Staško, kurai līdz ar 70 gadu sasniegšanu jādodas pelnītā atpūtā. Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) Liepāja bīskaps Hanss Martins Jensons gan norāda, ka Staško varēs turpināt darbu kā evaņģēliste, ceturtdien vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Dienas ziņas".

Tas gan negarantē, ka viņa dievkalpojumos varēs būt kopā tieši ar Usmas Svētā Pētera draudzi.

LELB noteikts, ka mācītājs pēc 70. dzimšanas dienas tiek emeritēts, proti, garīdzniekam jādodas pensijā. Tieši pirms Ziemassvētkiem saņemta ziņa, ka teju 18 gadu šai draudzē kalpojušajai mācītāja pienākumu izpildītājai Staško jādodas pensijā.

Šāda vēsts draudzi ļoti sarūgtinājusi. Viņi uzskata – par to bija jāsāk runāt vismaz pusgadu iepriekš, lai draudzi sagatavotu. Turklāt draudze vēlas turpināt sadarbību ar savu mācītāju, vēsta LTV. Arī pati Staško izteikusies, ka labprāt turpinātu kalpot šajā draudzē.

Raidījums ziņo, ka šobrīd Latvijā sievietes par mācītājām neordinē, tāpēc Staško ir mācītāja pienākumu izpildītāja.

Ar lūgumu pagarināt Staško kalpošanu draudze rakstiski divas reizes vērsusies pie LELB atbildīgajām amatpersonām. Vēstulēs vēlme pamatota ar to, ka Agrita Staško jau no 2003. gada, kad baznīca tika atjaunota no drupām, ir draudzes un baznīcas sirds.

LELB Liepājas bīskaps gan atzīmējis, ka konkrētā situācija nebūs tā, kurā tiks pieļauta atkāpšanās no noteikumiem, jo mācītāju nomaiņa tiek nodrošināta.