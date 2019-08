Uz Aglonas svētkiem norīkos papildus vilcienus

14. un 15. augustā Aglonā notiks Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki, tāpēc apmeklētāju ērtībai norīkoti papildu vilcieni, informē AS "Pasažieru vilciens".

Vilcienu kustības saraksts ir papildināts ar reisiem, kas trešdien, 14. augustā svētku apmeklētājus aizvedīs no Rīgas uz Aglonu, bet ceturtdien, 15. augustā, no Aglonas nogādās Rīgā. No Rīgas stacijas 14. augustā vilciens aties pulksten 13.02 un Aglonā iebrauks pulksten 17.14, savukārt 15. augustā no Aglonas stacijas vilciens aties pulksten 15.05 un Rīgā iebrauks pulksten 19.16.

Lai svētku apmeklētāji varētu ērti un laikā nokļūt gan no, gan uz dzelzceļa staciju, vairāki maršruta Preiļi-Aglona-Grāveri autobusi tiks pieskaņoti vilciena kursēšanas grafikam.

Uz norīkotajiem vilcienu reisiem biļetes jau šobrīd ir iespējams iegādāties gan elektroniski, gan visās biļešu kasēs.