Uz autoceļiem atkārtoti veidojas apledojums

Šobrīd uz vietējiem autoceļiem visā valstī ir īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi, savukārt uz galvenajiem un reģionālajiem ceļiem atkārtoti veidojas apledojums, brīdina VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā skaidroja uzņēmumā, grants vietējie autoceļi ziemas periodā tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu, un šādos laikapstākļos uzlabot braukšanas apstākļus uz tiem ir īpaši sarežģīti, jo kaisīto smilti no ceļa noskalo kūstošais sniegs vai lietus. Piebraukto sniega kārtu uz grants autoceļiem rievo, taču, kūstot sniegam, izkūst arī rievas.

Nepieciešamības gadījumā uz vietējiem autoceļiem ceļa attīrīšana no sniega un pretslīdes apstrāde posmos, kur tas ir paredzēts, noritēs visas nedēļas garumā. Taču autobraucējiem ir jārēķinās ar sarežģīties braukšanas apstākļiem gan ceturtdien, gan turpmākajās nedēļas dienās.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus patlaban uz valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem strādā 148 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības. Taču ir jārēķinās ar to, ka šādos laika apstākļos apledojums uz ceļiem veidojas atkārtoti, arī pēc uzturēšanas darbu veikšanas.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ceturtdienas rīta pusē ir sekojošos posmos: Tallinas šoseja (A1) visa maršruta garumā, Vidzemes šoseja (A2) visa maršruta garumā; Valmieras šoseja (A3) visa maršruta garumā, Rīgas apvedceļš Baltezers – Saulkalne (A4) un Rīgas apvedceļš Salaspils – Babīte (A5) visa maršruta garumā, Daugavpils šoseja (A6) visa maršruta garumā.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz: Bauskas šoseja (A7) posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam, Jelgavas šoseja (A8) visa maršruta garumā, Liepājas šoseja (A9) posmā no Rīgas līdz Anneniekiem un Ventspils šoseja (A10) posmā no Rīgas līdz Usmai.

Atgādinām, ka valsts autoceļi ir sadalīti pēc uzturēšanas klasēm, prioritāri uzturēšanas darbi tiek veikti uz valsts galvenajiem autoceļiem. Jārēķinās, ka valsts reģionālie autoceļi ar mazu satiksmes intensitāti, kā arī vietējās nozīmes autoceļi var būt sniegoti.

Valsts autoceļiem ziemas sezonā tiek noteiktas piecas uzturēšanas klases – A, A1, B, C un D. Pieļaujamais sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laika apstākļos A un A1 uzturēšanas klases autoceļiem var būt seši centimetri. Savukārt B uzturēšanas klases autoceļiem astoņi centimetri, C uzturēšanas klasei 10 cm, D uzturēšanas klases autoceļiem pieļaujamais sniega biezums netiek normēts.

A uzturēšanas klases autoceļa brauktuves no sniega attīra un to apstrādi ar pretslīdes materiāliem veic trīs stundu laikā, A1 uzturēšanas klasi četru stundu laikā, B uzturēšanas klasi sešās stundās, savukārt C uzturēšanas klasei autoceļa attīrīšanu no sniega veic 18 stundās, D uzturēšanas klasei laiks netiek normēts.

Autoceļiem ar grants segumu noteikta ir C vai D uzturēšanas klase, kas nozīmē, ka laiks autoceļu brauktuves apstrādei ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves bīstamajos posmos netiek normēts. Līdz ar to ceļu lietotājiem jābūt uzmanīgiem, jo grants ceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem tiek veikta tikai satiksmei bīstamākajos posmos - stāvos kritumos, kāpumos, līkumos, krustojumos.