Uz ECT Latvijas tiesneša amatu pretendē deviņi interesenti

Ministru kabineta izsludinātajā konkursā uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesneša amatu saņemti pieteikumi no deviņiem pretendentiem, informēja Ārlietu ministrijā (ĀM).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Konkursa nākamajā posmā visu pretendentu atbilstību Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā noteiktajām prasībām vērtēs ECT tiesneša amata pretendentu atlases komisija.

Saistībā ar to, ka 2024. gada 2. septembrī beigsies no Latvijas ievēlētā ECT pastāvīgā tiesneša pilnvaru termiņš, Ministru kabinets izsludināja atklātu konkursu uz ECT tiesneša amatu.

No pretendentiem tika sagaidīta augstākā izglītība tiesību zinātnēs, darba pieredze tiesā, valsts pārvaldes iestādē vai juridiskajā specialitātē, atbilstība Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas prasībām.

Tāpat tika sagaidītas teicamas vismaz vienas Eiropas Padomes oficiālās valodas - angļu vai franču - zināšanas mutvārdos un rakstveidā, otras valodas pamatzināšanas, kā arī zināšanas par Latvijas tiesību sistēmu, zināšanas starptautiskajās tiesībās un cilvēktiesībās. Tāpat pretendentiem jābūt izpratnei par ECT darbu un prasmei formulēt viedokli un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

Pēc pretendentu izvērtēšanas un atlases Latvijā saraksts ar trim atbilstošākajiem ECT tiesneša amata pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2023. gada 11. decembrim tiks nosūtīts Eiropas Padomes Ministru komitejas Konsultatīvajai padomei konfidenciāla viedokļa sniegšanai par tiem.

Pēc Eiropas Padomes Ministru komitejas Konsultatīvās padomes konfidenciālā viedokļa saņemšanas pretendentu saraksts tiks iesniegts Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai, un tā vienu no pretendentiem ievēlēs par ECT tiesnesi.

ĀM tīmekļvietnē norādīts, ka 2015. gada 24. jūnijā Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja no Latvijas ECT tiesneša amatā ievēlēja Mārtiņu Mitu, un kopš 2015. gada 3.s eptembra Mits pilda tiesas tiesneša amata pienākumus. Mits darbojas ECT Piektajā nodaļā, kur no 2020. gada 6. oktobra līdz 2022. gada 7. novembrim pildīja viceprezidenta funkcijas.

Mits ir trešais no Latvijas ievēlētais tiesnesis ECT. Pirmais no Latvijas ievēlētais tiesnesis no 1995. līdz 2004. gadam bija bijušais Valsts prezidents Egils Levits. Savukārt no 2005. līdz 2014. gadam no Latvijas ievēlētā tiesnese bija Ineta Ziemele.