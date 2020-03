'Uz izvēles dakšas' – Nemiro dēļ 'KPV LV' var aiziet no valdības; vaino žurnālisti (plkst.20:25)

Partija "KPV LV", kuras pārstāvis valdībā, ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro zaudējis pielaidi darbam ar valsts noslēpumu, kā dēļ apdraudēts viņa darbs valdībā, pirmdien valdes sēdē pieņems lēmumu, vai aiziet no valdības, vai palikt un deleģēt citu ministru. No partijas pārstāvju teiktā var secināt, ka no radikāla soļa speršanas frakciju attur tikai ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī. Vienlaikus partijas pārstāvji arī pauž bažas par Satversmes aizsardzības biroja (SAB) spēju glabāt valsts noslēpumu.

Piektdien no rīta valdības vadītājs Krišjānis Kariņš (JV) izsludināja brīfingu masu medijiem, kurā, stāvot blakus "KPV LV" Saeimas frakcijas vadītājam Atim Zakatistovam, paziņoja, ka SAB viņu informējis par pielaides valsts noslēpumam Nemiro anulēšanu, lai gan premjeram neesot zināmi iemesli tādam SAB lēmumam. Kariņš aicinājis "KPV LV" izvirzīt jaunu ekonomikas ministra amata kandidātu.

Pēc šī paziņojuma "KPV LV" Saeimas frakcija piektdien Saeimas sēdes pārtraukumā pusdienlaikā sasauca sēdi un uzklausīja Nemiro. Partijas pārstāvji kuluāru sarunās ar žurnālistiem Saeimā neslēpa, ka par SAB lemto zinājuši jau dienu iepriekš.

Pēc gandrīz stundu ilgas sarunas frakcijā Nemiro žurnālistiem sacīja, ka viņam process par šīs pielaides atņemšanu ir nesaprotams. "Ceturtdien pulksten 14 mani intervēja dzeltenās preses žurnāliste un jautāja, vai man kādas problēmas ar pielaidi? Jautājums ir par to, vai Satversmes aizsardzības birojs ir spējīgs valsts noslēpumu vispār saglabāt. Tas ir ļoti īpatnēji, jo šodien mani informēja premjers. Dokumentāla apliecinājuma man šobrīd nav, līdz ar to es drīzāk to redzu kā politisku izrēķināšanos," sacīja Nemiro. Uz "Delfi" jautājumu, vai var atklāt žurnālistes vārdu, Nemiro atbildēja, ka tā ir Ilze Jaunalksne un ka intervija ir arī nofilmēta.

Raidījums "Nekā personīga" portālam "Delfi" apstiprināja, ka "šīs svētdienas raidījumam gatavo sižetu par speciālās atļaujas darbam ar valsts noslēpumu atņemšanu ekonomikas ministram Ralfam Nemiro. "Žurnālisti dara savu darbu, un ministra pārmetumi par to ir nevietā", uzsver raidījuma producente Arta Ģiga. "Tikai pats Nemiro var atklāt iemeslus pielaides anulēšanai un aicinām ministru tos skaidrot .Tādā gadījumā sabiedrība pati varētu spriest, cik pamatoti ir apgalvojumi par "politisku pasūtījumu". Satversmes aizsardzības birojs šodien informēja, ka Nemiro ir darīti zināmi iemesli pielaides atņemšanai," atgādina raidījums.

Nemiro piektdien kā būtiskas lietas, ko iesācis Ekonomikas ministrijā, minēja uzsākto "Parex" pārdošanas darījuma atslepenošanu, Skultes sašķidrinātās gāzes termināļa idejas nevirzīšanu un straujiem soļiem sākto ceļu uz Obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atcelšanu. "Nu, neatcēla OIK, atcēla mani," rezumēja ministrs. Ministrs norādīja, ka viņam nav nekāda dokumenta no SAB, tāpēc nevarot atbildēt uz jautājumu par iemesliem pielaides atņemšanai.

Savukārt Zakatistovs, stāvot līdzās Nemiro, atzina, ka frakcijai šis ir grūtu izvēļu laiks. "Labā ziņa ir, ka frakcija ir pilnīgā vienprātībā un atbalsta Ralfu. Principā mēs situāciju redzam tā, ka viens ministrs nozīmē trīs ministrus un desmit balsis Saeimā. Šīs nedēļas laikā bijām un joprojām esam gatavi uz iespējamību izstāties no šīs valdības. Mēs redzam šo situāciju kā politisku pasūtījumu," sacīja Zakatistovs.

Viņš uzsvēra, ka Nemiro un arī iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV) ir uzsākuši nopietnas pārmaiņas, kas visas nes līdzi ietekmes zaudēšanu. "Tās lietas, ko nosauca ministrs, ir milzīgas lietas ar garām bārdām. Ja mēs domājama par OIK, tas ir toksisks. Tur ir pagātne, kuru mēs parlamentārās izmeklēšanas komisijas laikā esam apskatījuši. Mēs esam aktīvi rīkojušies, un tas ietekmē ļoti daudzus ietekmīgus cilvēkus. Mēs esam iestājušies par caurspīdīgumu Skultes ostas jautājumā, kas atkal ir liela nauda. Mēs vēlamies publiskot "Parex" afēru jeb pārdošanas darījumu, kas ir liela lieta," skaidroja Zakatistovs.

"Nedomājiet, ka mēs nebūtu gatavi izstāties no šīs valdības, bet vakardiena ir likusi mums atgriezties pie galda un padomāt vēlreiz. Tas, kas notika vakar, ir ārkārtējās situācijas izsludināšana Latvijā. Slimība ir jau šeit un būs neizbēgama cilvēciska nelaime. Tas nozīmē, ka ir tas brīdis, ka Latvijai ir vajadzīga valdība. Līdz ar to mēs vēl lēmumu neesam pieņēmuši, bet esam uz izvēles dakšas. No vienas puses esam ar mieru aiziet no šīs valdības, jo redzam, ka svarīgas lietas Iekšlietu ministrijā, Ekonomikas ministrijā un Labklājības ministrijā tiek bremzētas. No otras puses šis nav laiks spēlītēm, bet ir laiks valstiskām izvēlēm. Mēs lēmumus vēl neesam šodien pieņēmuši, pirmdien par to lemsim valdes sēdē," sacīja frakcijas līderis. Uz "Delfi" precizējošu jautājumu, ka pirmdien joprojām būs ārkārtējā situācija un varbūt pat izmaiņas uz slikto pusi, bet lēmums tomēr varētu būt par aiziešanu no valdības, Zakatistovs atbildēja, ka "lemsim pirmdien".

Savukārt Nemiro uz "Delfi" jautājumu, kā tieši viņa ikdienas darbu ministrijā ietekmē pielaides atņemšana, sacīja, ka tehniski tas nozīmē, ka šī pielaide ir nepieciešama darbam ar valsts noslēpumu saturošu informāciju nevis darbam ministrijā vispār. "Tāpēc pašlaik ir tāda situācija, ka šodien tikāmies ar premjeru, un viņš mums sniedza šādu informāciju. Es tagad informēju frakciju. Var strādāt, bet ne ar konkrētiem dokumentiem, un tātad nevar arī piedalīties valdības sēžu slēgtajās daļās," atzina ministrs.

"Šodien esmu atnācis pie frakcijas deputātiem, par kuru atbalstu esmu pateicīgs. Par to, vai es atkāpšos un kāda būs turpmākā rīcība, lems partijas valde. Lēmumu rakstisku no SAB neesmu saņēmis. Ja man žurnālists prasa par valsts noslēpumu, es negribētu atsaukties, ka tas ir oficiāls avots," norādīja Nemiro. Zakatistovs piebilda, ka, ja "staigā apkārt aģenti vai žurnālisti, kuri kaut ko zina iepriekš, tas nozīmē problēmas SAB".

Jautāts par SAB lēmuma pārsūdzēšanu, Nemiro sacīja, ka citu pieredze liecina, ka tas nav bijis veiksmīgi, tāpēc viņš nav pārliecināts par turpmāko rīcību. Arī te Zakatistovs piebilda, ka "mēs tagad reaģējam uz čukstiem, mums jāciena oficiālie informācijas avoti".

Uz "Delfi" norādi, ka kaut ko taču teica arī premjers, kurš ir oficiāls avots, Zakatistovs atbildēja, ka Kariņš teicis, ka ir nolikts fakta priekšā, ka ir apturēta pielaide valsts noslēpumam. "Tas ir viss, ko premjers teica. Tieši tādā tekstā. Un viņa piedāvājums frakcijai ir piedāvāt jaunu ministra kandidatūru. Mēs esam uzklausījuši šo piedāvājumu un tagad lemjam kā rīkoties. Mēs varam rīkoties divējādi – mēs varam iziet no valdības, vai varam palikt šajā valdībā un deleģēt citu ministru. Tas tiks izlemts pirmdien," atkārtoja frakcijas līderis.

Uz žurnālistu jautājumu, vai, ja tagad viņam atņemta pielaide, un kā vienu no iemesliem viņš min Skultes termināli, tad varētu būt kāds ziņojis SAB, ja reiz tagad jāpārskata pielaide, Nemiro atbildēja: "Jūs jau diezgan precīzi iezīmējāt, ka ir, acīmredzot, kaut kādi apstākļi, vai kāds ziņojis. Zakatistovs jau ļoti precīzi raksturoja to, ka enerģētikā un ekonomikā jebkurš lēmums ir ar ļoti lielu finansiālu ietekmi, un, ja kāds vēlas kādas subsīdijas vai lielu finansējumu no valsts, par ko jāmaksā visiem nodokļu maksātājiem, es tā nekad neesmu domājis. Es domāju valstiski, un varbūt tāds ir apstāklis."