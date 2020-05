Uz Konkurences padomes vadītāja amatu pieteikušies 12 pretendenti

Noslēdzoties atklātajam konkursam uz Konkurences padomes priekšsēdētāja amatu, saņemti 12 pretendentu pieteikumi, portālu "Delfi" informēja Valsts kancelejā.

Amata konkurss izsludināts 1. aprīlī un norisināsies trīs kārtās. Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām.

Pretendenti, kas tiks izvirzīti uz otro kārtu, konkursa komisijai skaidros savu motivāciju ieņemt šo amatu, kā arī prezentēs savu redzējumu par iestādes darbības prioritātēm un attīstību turpmākajos piecos gados. Savukārt uz konkursa trešo kārtu kvalificējušies pretendenti tiks vērtēti, analizējot viņu vadības kompetences: stratēģisko redzējumu, organizācijas vērtību apzināšanos, spēju pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientāciju uz rezultātu sasniegšanu un komandas vadīšanu.

Šos atlases procesus Valsts kanceleja nodrošinās attālināti.

Konkursa noslēgumā visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents tiks virzīts Ministru kabineta apstiprinājumam.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā ir: Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs Edmunds Valantis un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle, Politikas daļas direktore Katrīna Zariņa.

Ar padomdevēju tiesībām piedalīsies Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone un Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

Jau ziņots, ka līdzšinējā Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama janvāra sākumā paziņoja, ka pēc pašas vēlēšanās 15.aprīlī pametīs amatu.

Ābrama toreiz atzina, ka amatu pamet personisku iemeslu dēļ. Viņa noliedza, ka kāda pārraugāmā nozare vai politiķi būtu izdarījuši kādu spiedienu. Turklāt, ja šādu spiedienu izjustu, amatu, tieši otrādi, nepamestu.

Viņa pauda uzskatu, ka KP ir izveidota par vienu no labākajām un efektīvākajām valsts pārvaldes iestādēm, padome kļuvusi "redzama", izveidojusies laba sadarbība ar sociālajiem partneriem. Pēc Ābramas teiktā, viņa amatā darbojusies, lai no iestādes darba būtu kāds pienesums, taču vienlaikus slavēja arī kolektīvu, kas esot viens no aizrautīgākajiem valsts pārvaldē.