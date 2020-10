Uz mēnesi plāno ieviest obligātu sejas aizsegu valkāšanu sabiedriskajā transportā

Pirmdien, 5. oktobrī, valdība skatīs grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka turpmāk, pārvietojoties sabiedriskajā transportā, no 7. oktobra līdz 6. novembrim būs jānēsā sejas aizsegs.

"Delfi" jau vēstīja, ka pirmdien pusdienlaikā valdība sanāks uz ārkārtas sēdi, lai lemtu par papildu piesardzības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz noteikt pienākumu pasažieriem sabiedriskajā transportā lietot mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam.

Šis nosacījums tiek ieviests uz vienu mēnesi - no 2020. gada 7. oktobra līdz 6. novembrim, jo, sākot no divām nedēļām, var sāk novērot efektu no ieviestā pasākuma un mēneša laikā novērtēt tā noturību, norādīts likumprojekta anotācijā.

Ja masku lietošanas rezultātā Covid-19 izplatība stabilizēsies vai samazināsies, šo pienākumu varēs atcelt, bet, ja nebūs rezultātu, tad būs jāievieš papildu pasākumi – pulcēšanās ierobežojumi, ierobežojumi pasākumu norisei u.c.

Ņemot vērā to, ka maziem bērniem nav iemaņu pareizai sejas masas lietošanai, kā arī to, ka bērnu vidū Covid-19 izplatībai ir mazāk risku, ierobežojums par mutes un deguna aizsegu lietošanu netiktu attiecināts uz bērniem līdz 13 gadu vecumam.

Savukārt bērnam no 13 gadu vecuma mutes un deguna aizsegs sabiedriskajā transportā ir jālieto. Tāpat arī, ja pasažierim ir acīm redzami kustību traucējumi vai psihiskās veselības traucējumi, piemēram, persona nevar kustināt vienu no rokām vai persona ar demenci un tamlīdzīgi, kuru rezultātā personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, mutes un deguna aizsega lietošana nav jāpieprasa un personai ir jāļauj uzturēties transporta līdzeklī, skaidrots anotācijā.

Savukārt alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekme nav pamats mutes un deguna aizsega nelietošanai. Ja persona šādos gadījumos nelieto mutes un deguna aizsegu, tās atrašanās sabiedriskajā transportā nav pieļaujama, norāda Veselības ministrijā (VM).

Mutes un deguna aizsegu lietošana attiecas arī uz skolu autobusiem, kas tiek pielīdzināti sabiedriskajam autobusam.

Kā mutes un deguna aizsegu var lietot medicīniskās, nemedicīniskās jeb higiēniskās maskas, kā arī vizierus un sejas vairogus.

Jau ziņots, ka sestdien, 3. oktobrī, veselības ministre Ilze Viņķele (AP) pavēstīja, ka Veselības ministrija jau nākamajā nedēļā rosinās noteikt obligātu prasību lietot sejas aizsegus sabiedriskajā transportā, tādējādi atgriežoties pie prasības, kas Latvijā kādu brīdi bija spēkā jau pavasarī ārkārtējās situācijas laikā.

"Ekspertu ieskatā šis būtu pirmais veicamais Covid-19 ierobežošanas pasākums, tāpēc šāds priekšlikums tiks virzīts izskatīšanai valdībā. Man ir aicinājums iedzīvotājiem jau tagad brīvdienās iegādāties vai šūt sev aizsargmaskas," aģentūrai LETA sacījusi Viņķele.

Ministre skaidroja, ka ierobežojumu ieviešana tiek vērtēta ļoti rūpīgi un VM centīsies virzīties uz priekšu ar jauniem ierobežojumiem tik lēniem soļiem, cik vien tas būs iespējams.

"Mūsu mērķis ir pēc iespējas ilgāk saglabāt klātienes mācību procesu skolās, tāpēc ar jauniem ierobežojumiem nesteigsimies," skaidroja Viņķele.

Viņa uzsvēra, ka neizskaidrojamo inficēšanās gadījumu skaits liek kļūt piesardzīgiem, taču pagaidām nav pamata ieviest kādus jaunus pulcēšanās vai darba laika ierobežojumus visas valsts mērogā.

"Pagaidām šādi ierobežojumi ieviesti lokālajās Covid-19 uzliesmojuma vietās. Ceram, ka, cik vien ilgi būs iespējams, šādi ierobežojumi visas valsts mērogā nebūs nepieciešami," piebilda Viņķele.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 1748 Covid-19 testi un reģistrēti 40 jauni saslimšanas gadījumi, kā arī viens nāves gadījums, vēsta Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Mirušais bija vecuma grupā no 70 līdz 75 gadiem.

Pēdējās diennakts laikā stacionēti trīs pacienti ar Covid-19. Kopā stacionāros ārstējas 28 pacienti – 24 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet četri ar smagu slimības gaitu, un tie ir vecumā grupās no 45 līdz 70 gadiem.

Kopā no stacionāra izrakstīti 234 pacienti.

Kopā Latvijā reģistrēti 2126 saslimšanas gadījumi. Latvijā kopumā veikti 336 577 izmeklējumi, 1307 personas izveseļojušās un 39 mirušas.