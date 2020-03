Uz Polijas-Vācijas robežas iestrēdzis pasažieru autobuss, kas ceļojis uz Latviju

Patlaban uz Polijas un Vācijas robežas iestrēdzis pasažieru pārvadājumu autobuss, kas no Berlīnes bijis ceļā uz Latviju, Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" pastāstīja VSIA "Autotransporta direkcija" vadītājs Kristiāns Godiņš.

Runājot par starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, Godiņš atklāja, ka, piemēram, 14. martā ārpus Latvijas atradās 27 pasažieru autobusi no Latvijas, bet patlaban tādi ir tikai divi.

Viens no šiem autobusiem, kas devies reisā no Varšavas uz Latviju, ir ticis līdz Lietuvai. Savukārt otrs autobuss patlaban ir iestrēdzis uz Vācijas un Polijas robežas. Tā izbraukšana bijusi no Berlīnes pirmdienas vakarā – pulksten 20. Ņemot vērā gan sastrēgumus, gan problēmas uz abu valstu robežas, autobuss iestrēdzis, sacīja Godiņš, uzsverot, ka par šo situāciju ir informēta Latvijas vēstniecība Vācijā. Viņš pauda cerību, ka jautājums ātri tiks atrisināts.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) sociālajos tīklos informē, ka otrdien ir paredzēta Baltijas valstu un Vācijas ārlietu ministru videokonference par aktualitātēm saistībā ar koronavīrusu un situāciju uz Polijas un Vācijas robežas. Tāpat videokonferencē tiks pārrunātas arī tradicionālās tēmas, proti, reģionālā drošība un sadarbība, kā arī jautājumi par Ukrainu un Austrumu partnerību.

Attiecībā uz kravu pārvadājumiem Godiņš norādīja, ka neviens negatavojas aizliegt kravu pārvadājumus, jo visas valstis ir savstarpēji saistītas un preču kustība notiks. Šobrīd visās valstīs kravu transports var šķērsot robežas, tomēr tas nenotiek tik raiti kā iepriekš. Aizkavēšanās ir gan rindu dēļ, gan arī saistībā ar dažādiem drošības pasākumiem, piemēram, iespējams, ka kravas transportlīdzekļa vadītājiem tiek mērīta ķermeņa temperatūra.

Godiņš uzsvēra, ka kravu pārvadātājiem ir aizliegts savos transportlīdzekļos uzņemt pasažierus, piemēram, deklarējot tos kā otru vadītāju. Jārēķinās, ka robežšķērsošanas vietās atbildīgās amatpersonas var pārbaudīt, vai cilvēks, kas atrodas blakus kravas transportlīdzekļa vadītājam, vispār ir tiesīgs vadīt kravas transportlīdzekli.

Direkcijas vadītājs aicināja iedzīvotājus iepazīties ar apkopoto informāciju par pārvadājumiem direkcijas mājaslapā.

Polija savas robežas slēdza naktī uz 15. martu, taču, kā pēcāk Latvijas Ārlietu ministrija (ĀM) vēstīja, ar Poliju panākta vienošanās par īpašu Baltijas valstu transportlīdzekļu kolonnas izveidi, lai tie cilvēki, kas vēlas nokļūt mājās, varētu šķērsot Polijas robežu.