Uz radio frekvencēm Saldū un Skrundā pieteikušies 'Radio Marija', 'Radio SWH Rock' un 'Top Radio'

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) konkursā uz radio frekvencēm Saldus un Skrundas apkārtnēs pieteikušies trīs pretendenti - SIA "QBS", SIA "Radio Enterprise" un AS "Radio SWH".

Kā liecina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētā informācija, konkursā par tiesībām raidīt Saldū 97,2 megahercu (MHz) frekvencē pieteikumu atbilstoši konkursa nolikuma prasībām iesniedzis viens pretendents - SIA "QBS", kuras programmas nosaukums ir "Radio Marija Latvija".

Programmā piedāvātas ziņas ar vismaz 80 minūtēm no kopējā nedēļas raidlaika, bet neatkarīgo producentu veidotie raidījumi - līdz 10% nedēļas raidlaika. Radio programma veidota latviešu valodā un programmas nodrošinājuma avoti būs biedrības "Radio Marija Latvija" un organizācijas "World Family of Radio Marija" līdzekļi.

Arī NEPLP konkursā par apraides tiesībām Saldū 87,8 MHz frekvencē ir pieteicies viens pretendents - SIA "Radio Enterprise". SIA "Radio Enterprise" programmas "Top Radio" formāts ir informatīvi muzikāls, un tās mērķauditorija - "aktīvi autovadītāji un citi klausītāji vecumā no 18 līdz 45 gadiem". Radio programma veidota svešvalodā.

NEPLP konkursā par apraides tiesībām Skrundā 88,1 MHz frekvencē arī pieteicies tikai viens pretendents - AS "Radio SWH".

AS "Radio SWH" programmas "Radio SWH Rock" formāts ir informatīvi muzikāls, un tās mērķauditorija ir rokmūzikas cienītāji vecumā no 20 līdz 60 gadiem. Programmā piedāvātas ziņas ar vismaz 180 minūtēm no kopējā nedēļas raidlaika, bet neatkarīgo producentu raidījumi - līdz 10% nedēļas raidlaika.