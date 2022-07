Uz Saeimu no 'Apvienotā saraksta' startēs kultūras darbinieki, uzņēmēji un politiķi

No partiju apvienības "Apvienotais saraksts – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija" (AS) saraksta 14. Saeimas vēlēšanās kandidēs žurnālists, reģionu kultūras darbinieki un bijušie politiķi, liecina politiskā spēka Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegtais kandidātu saraksts rudenī gaidāmajās parlamenta vēlēšanās.

AS jau iepriekš paziņoja, ka tās Ministru prezidenta amata kandidāts ir uzņēmējs Uldis Pīlēns, kura vārds gan nav atrodams politiskā spēka pieteikto deputātu kandidātu sarakstā.

AS līderis Rīgas sarakstā ir 13. Saeimas deputāts Didzis Šmits, otrais kārtas numurs piešķirts VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" galvenajai māsai Ilzei Ortveinai, bet trešais numurs ir SIA "Rajevs Security and Defence Solutions" valdes loceklis Igors Rajevs.

Rīgas sarakstā iekļauts arī Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) padomes loceklis, uzņēmējs Andris Kulbergs, SIA "New Rosme" valdes loceklis Edgars Štelmahers, AS "G4S Latvia" Iekšējās drošības dienesta vadītājs Artis Velšs, Rīgas domes deputāte Ieva Brante, žurnālists Lauris Lizbovskis, Latvijas Riteņbraucēju apvienības valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks, Latvijas Nacionālās operas un baleta orķestra mūziķis Vairis Nartišs u.c.

AS līderis Vidzemē ir apvienībā ietilpstošās Latvijas Reģionu apvienības (LRA) vadītājs Edvards Smiltēns, ar otro kārtas numuru šajā novadā kandidē deputāts, bijušais aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, bet ar trešo – Ādažu mērs Māris Sprindžuks.

Vidzemes sarakstā iekļauti arī LDDK padomes locekle uzņēmēja Aiva Vīksna, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns, Latvijas Agronomu biedrības prezidents Ringolds Arnītis, Latvijas Universitātes pasniedzējs Romualds Ražuks, Vidzemes koncertzāles "Cēsis" mākslinieciskā vadītāja Inese Zagorska, bijušais deputāts Gundars Bojārs u.c.

Partijas līderis Kurzemes sarakstā ir bijušais premjers, Saeimas deputāts Māris Kučinskis. Ar otro numuru šajā novadā kandidē Linda Matisone, bet trešo – bijusī Saeimas deputāte Aija Barča. Kurzemes sarakstā iekļauti arī bijušais Saeimas deputāts Edgars Putra, Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis u.c.

Zemgales saraksta līderis ir Saeimas deputāts Edgars Tavars, ar otro kārtas numuru kandidē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības nodaļas vadītāja Anna Vītola-Helviga, bet trešo – bijušais Saeimas deputāts Ingmārs Līdaka.

Šajā sarakstā iekļauta arī Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece Inga Priede, Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Renārs Putniņš u.c.

AS līderis Latgalē ir LRA valdes loceklis Juris Viļums, ar otro kārtas numuru kandidē Daugavpils 17. vidusskola direktors Ivars Šķinčs, ar trešo – LDDK projekta koordinators Latgales reģionā Juris Guntis Vjakse.

AS Latgales sarakstā ir arī Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības valdes loceklis Jānis Trupovnieks, Saeimas tehniskā sekretāre Līga Bulmeistere, SIA "Mediju aģentūra A-Z" valdes loceklis Juris Saukāns, Daugavpils Universitātes rektora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš u.c.

14. Saeimas vēlēšanās no AS kandidēs kopumā 115 cilvēki, no kuriem 66,1% ir vīrieši, bet 33,9% – sievietes. Kandidātu vidējais vecums ir 48,8 gadi. Jaunākais kandidāts ir 25 gadu vecs, bet vecākais – 62 gadu vecs. 92,2% kandidātu ir ar augstāko izglītību.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka 10. maijā trīs politisko spēku – Latvijas Zaļās partijas (LZP), Latvijas Reģionu apvienības (LRA) un Liepājas partijas – pārstāvji paziņoja par pievienošanos tolaik vēl izveides procesā esošajai biedrībai ar pagaidu nosaukumu "Latvijas apvienotais saraksts", kuras viens no dibinātājiem ir Pīlēns.

Toreiz LZP, LRA, Liepājas partija, biedrība "Liepājnieki" un Pīlēns informēja par jaunas politiskas platformas izveidošanu, lai šoruden gaidāmajās Saeimas vēlēšanās startētu no apvienota saraksta.

Savukārt 1. jūlijā Pīlēns informēja par paša vadīto biedrību "Apvienotais Latvijas saraksts" un nosauca tās pirmos biedrus, kuru vidū ir arī Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) vadība. Biedrības dibināšanas preses konferencē tās biedri uzsvēra, ka biedrība "Apvienotais Latvijas saraksts" nav politisks spēks.

Pēc Latvijas Televīzijas pasūtītā pētījumu centra SKDS partiju reitinga, ja Saeimas vēlēšanas notiktu jūnijā, "Apvienotais saraksts" iegūtu 2,7% vēlētāju atbalstu un politiskais spēks netiktu ievēlēts Saeimā.