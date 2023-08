Uz Valmieras, Vidzemes un Daugavpils šosejām jārēķinās ar pagaidu luksoforu posmiem

Vairāk nekā 60 valsts autoceļu posmos turpinās būvdarbi, uz Valmieras, Vidzemes un Daugavpils šosejas, kā arī citos galveno un reģionālo ceļu posmos ir jārēķinās ar pagaidu luksoforiem būvdarbu zonās, informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Savukārt tiem, kas nedēļas nogalē dodas Latgales un Aglonas virzienā, jāņem vērā, ka pa autoceļiem pārvietojas svētceļnieku grupas, kuras dodas uz Aglonu. Aicinām autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem.

Visvairāk posmu ir Vidzemē. Lielākie satiksmes ierobežojumi saglabājas uz Vidzemes šosejas (A2) no pagrieziena uz Cēsīm (P20) līdz Rīdzenei, tur jāplāno stunda, lai šķērsotu būvdarbu vietu. Gandrīz stundu vajadzēs arī uz Valmieras šosejas no tilta pār Gauju pie Murjāņiem līdz Braslai, no Grebņevas līdz Kārsavai pa autoceļu A13 un no Madonas līdz Dzelzavai pa autoceļu Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37).

Plānojot braucienus, aicinām ieskatīties remontdarbu kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā www.lvceli.lv, kur atrodama informācija par aktuālajiem būvdarbu posmiem un satiksmes ierobežojumiem.

Lielākie ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

- uz Vidzemes šosejas (A2) no pagrieziena uz Cēsīm (P20) līdz Rīdzenei septiņi luksoforu posmi un apbraucamais ceļš posmā Drabeši–Vaive. Slēgta nobrauktuve uz Cēsīm (P20). Satiksme notiek pa esošo pārvadu. Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, paredzamais laiks remontposma šķērsošanas – stunda;

- uz Valmieras šosejas (A3) no tilta pār Gauju līdz pagriezienam uz Lielstraupi (V280) četri luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 55 minūtes;

- uz Daugavpils šosejas (A6) Lielvārdē trijos posmos luksofori, ātruma ierobežojums 50 km/h, platuma ierobežojums 3 m, posma šķērsošanai nepieciešama pusstunda;

- uz Daugavpils šosejas (A6) Pļaviņu apvedceļa posmā divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks pusstunda;

- uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Grebņevas līdz Kārsavai ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, četri luksoforu posmi. Remontdarbu posma šķērsošanai nepieciešamas 50 minūtes.

Lielākie ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:

- autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) posmā no Madonas līdz Dzelzavai līdz četriem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h. Paredzamais posma šķērsošanas laiks 50 minūtes;

- uz autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) no Rīgas apvedceļa (A4) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, paredzamais posma šķērsošanas laiks līdz 40 minūtēm;

- uz autoceļa Valmiera–Rūjiena–Igaunijas robeža (Unguriņi) (P17) no Valmieras līdz Rencēniem viens pagaidu luksofora posms un piecos posmos reverso kustību organizē ar priekšrocības zīmēm, ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Paredzamais posma šķērsošanas laiks 40 minūtes;

- autoceļa Umurga–Cēsis–Līvi (P14) posmā no Stalbes līdz Cēsīm satiksmi sešos posmos regulē ar luksoforiem. Ātruma ierobežojumi 70 un 50 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 50 minūtes;

- autoceļa Aizkraukle–Jēkabpils (P76) posmā no Seces līdz Daugavas stacijai divi luksoforu posms un vienā posmā satiksmes regulētājs, ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 30 minūtes;

- uz autoceļa Valka–Vireši (P23) slēgta satiksme pār Gaujas tilta un Gaujas attekas tiltu, apbraukšana pa autoceļu Valka–Smiltene (P24), ceļā jāplāno līdz 25 minūtēm;

- uz autoceļa Madona–Varakļāni (P84) no Aiztiltes līdz Varakļāniem viens luksoforu posms. Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 20 minūtes;

- uz autoceļa Tukums–Auce–Lietuvas robeža (P104) no Zebrenes līdz Aucei divos posmos satiksmes regulētāji vai luksofori. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais šķērsošanas laiks līdz 20 minūtēm.