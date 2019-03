Uz Vidzemes šosejas atsākti Kaķupītes caurtekas būvdarbi

Uz Vidzemes šosejas (A2) Vaivē (85,6. kilometrs) pēc ziemas pārtraukuma atsākti Kaķupītes caurtekas būvdarbi, tādēļ satiksme uz ceļa tiek regulēta ar luksoforiem, informēja "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Lai gan pašas caurtekas pārbūve ir pabeigta, turpinās krasta nostiprinājumu izbūve, kā arī būs nepieciešams izbūvēt ceļa segu virs caurtekas. Patlaban satiksme ir atjaunota pa pamatceļa šķembu pamatu un sāksies apbraucamā ceļa nojaukšana, paskaidroja LVC.

Darbus veic SIA ''Rīgas tilti'' un to līgumcena ir 862 tūkstoši eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, un izmaksas sedz valsts budžets.

Šīs caurtekas sākotnējā izbūve notikusi 1850. gadā, un tā bija viena no senākajām valsts pārvaldībā esošajām būvēm. Vēsturiskā caurteka 70 cm biezumā bija būvēta no ķieģeļiem. Apsekošanas laikā tika konstatēts, ka, salīdzinot ar 1996. gadā veiktajiem mērījumiem, vecā ķieģeļu caurteka bija nosēdusies par 17 centimetriem un draudēja sagāzties. Pārbūves laikā ir izveidota jauna dzelzsbetona konstrukcija, kurai iekšpusē vienā kārtā ir izklāti ķieģeļi, kas ņemti no vecās caurtekas velves.