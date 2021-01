Uzlabojumi vakcinācijas pret Covid-19 plānā – ko lēmusi valdība. Video tiešraide

Otrdien, 12. janvārī, Ministru kabineta ārkārtas sēdē un Krīzes vadības padomes kopsēdē tika uzklausīta aktuālā informācija par situāciju ar Covid-19 infekcijas izplatību un saslimstību, kā arī jaunā veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) priekšlikumi par izmaiņām vakcinācijas pret Covid-19 plānā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Portāls "Delfi" piedāvā video tiešraidi no preses konferences pēc sēdes.

Preses konferencē piedalās Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV), finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) un Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Slēgtās sēdes darba kārtībā tika sniegta informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs.

Tāpat tika vērtēta aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19.

Ministru kabinets iepazinās ar Veselības ministrijas sagatavoto izvērtējumu par prasību izglītojamiem 1.– 4. klasē mācību procesa laikā un ārpus tā lietot mutes un deguna aizsegus, kurā secināts, ka mutes un degunu aizsegu lietošanai nav nekādu objektīvu negatīvu seku uz bērnu veselību un to lietošana nerada negatīvu ietekmi uz izglītības procesu.

Valdība arī izskatīja grozījumus Ministru kabineta noteikumos par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos, noteikumos par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai un noteikumos par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos.

Jau ziņots, ka pirmdien, 11. janvārī, veselības ministrs Pavļuts atzina, ka savā pirmajā koalīcijas sanāksmē ministra amatā izvērsti iepazīstinājis koalīcijas partnerus ar iecerēm veselības jomā, kas pamatā saistītas ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un visaptverošas vakcinācijas īstenošanu.

"Esmu pateicīgs koalīcijas partneriem par izpratni un atbalstu, un faktiski visi mani priekšlikumi šodien arī tika atbalstīti," teica ministrs. Pirmkārt, šobrīd ir ļoti svarīgi pabeigt sagatavošanās pasākumus, lai veselības sistēma un slimnīcas ir gatavas iespējamam saslimstības uzliesmojumam, Latvijā ienākot jaunajam vīrusa paveidam no Lielbritānijas.

Otrkārt, ministrs sniedzis virkni priekšlikumu šī brīža vakcinācijas procesa gaitas paātrināšanai, jo pagājušā nedēļā novērotais vakcinācijas pret Covid-19 temps ir par lēnu, jo līdz pagājušās nedēļas beigām vakcinēti aptuveni 7000 mediķu slimnīcās un ģimenes ārstu. Ministrs atgādināja, ka, lai paātrinātu tempu, nedēļas nogalē viņš devis rīkojumu sākt visu Latvijas mediķu vakcināciju, un visas Latvijā patlaban esošās vakcīnas tiks izmantotas, lai vakcinētu visus mediķus. Plašāka vakcinācija būs iespējama tad, kad pienāks nākamās vakcīnu kravas.

"Vienlaikus mēs uzlabosim pieteikšanās uz vakcīnu kārtību, iespējams, ieviesīsim pašatteikšanās principu. Proti, nevis tā, kā tagad, kad mediķiem dota iespēja pašiem pieteikties, bet piedāvāt uzreiz konkrētu laiku un iespēju mediķim vakcinēties, un ja kāds to tiešām nevēlas darīt, tad no tā ir jāatsakās. Mēs piedāvāsim visiem mediķiem šo iespēju pildīt savus pienākumus un būt aizsargātiem pret Covid-19," teica Pavļuts. Ministrs personīgi uzskata, ka tā ir arī daļa no Hipokrāta zvēresta pildīšanas – vakcinēties un rādīt Latvijas sabiedrībai, ka vakcinēšanās ir vēlama, laba, droša lieta, kas tuvina mūs normālākai dzīvei un izejai no pandēmijas.

Trešais lielais jautājums, ar kuru Pavļuts pirmdien iepazīstinājis koalīcijas partnerus, ir saistīts ar visaptverošās vakcinācijas projekta sagatavošanu. "Mēs bijām vienisprātis, vakar to izklāstot Ministru prezidentam, šodien Valsts prezidentam un arī koalīcijas partneriem, ka vakcinācijas projektam ir jākļūst par nacionāla mēroga pārnozaru prioritāti un jautājumu, ko kopīgi ar partneriem risina visa valsts pārvalde. Tas ir jautājums, kas iziet tālu ārpus Veselības ministrijas spējām, iespējām un robežām. Esmu piedāvājis šim projektam piešķirt visaugstāko nozīmību gan politiskā līmenī, izveidojot politisku uzraudzības mehānismu, gan atbalstot to ar koordinācijas mehānismu dažādām nozarēm, iesaistot ministrijas," uzsver Pavļuts.

Pēc viņa teiktā, pats svarīgākais ir izveidot speciālu koordinācijas un vadības biroju jeb štābu, kurā ir speciāli pieņemti darbā cilvēki, un šim nolūkam lūgs papildu līdzekļus valdībai. Šādu štābu iecerēts izveidot vistuvākajā laikā, un ministrs iecerējis panākt valdības lēmumu par šo jau šonedēļ ceturtdien. "Lai šāds pret Covid-19 vakcinācijas vadības štābs sāk darboties – ar projekta vadītāju, ar komunikācijas vadītāju, ar IT un loģistikas speciālistiem, jo tikai tādā veidā mēs varam nodrošināt, ka šis projekts iet uz priekšu tādā veidā, kā tam būtu jābūt – ar plāna izstrādi, dažādiem loģistikas variantiem atkarībā no tā, kura vakcīna sasniedz Latviju. Lai uzbūvētu iespējami īsā laikā tehnoloģisku rīku, kas spējīgs nodrošināt vakcinācijas procesu ar simtiem tūkstošu, miljonu cilvēku piedalīšanos. Un pats galvenais – lai mēs arī spētu komunicēt ar Latvijas sabiedrību un pārliecināt to par vakcinācijas drošumu un kā par vienīgo ceļu, kā sabiedrībai iziet no šīs krīzes," skaidro ministrs.