Uzņēmējs video brīdina par 'lokdaunu'; Pavļuts – 'tās ir viltus ziņas!'

Uzņēmējs Arturs Mednis sociālajos tīklos publiskojis video, kurā, atsaucoties uz anonīmiem "cilvēkiem valdībā" aicina gatavoties "lokdaunam", kas "no 15. vai 20. datuma" uz mēnesi tikšot noteikts visā Latvijā. Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) mikroblogošanas vietnē "Twitter" gan paziņojis, ka "nekādi lēmumi par drošības pasākumu izmaiņām nav pieņemti. Diskusija valdībā, uz speciālistu piedāvāto scenāriju pamata, notiks otrdien. Pretēji apgalvojumi ir viltus ziņas".

Saeimas deputāts Viktors Valainis (ZZS) savā kontā "Facebook" ierakstījis, ka šobrīd plašu rezonansi sabiedrībā ir izraisījis video, kurā "sabiedrībā pazīstams cilvēks informē par lokdaunu! Es aicinu valdības vadītāju un ministrus komentēt šo, plašu rezonansi ieguvušo, informāciju. Par šo jautā ļoti daudz cilvēki, mums ir nepieciešamas atbildes!".

Mednis saziņas vietnē "WhatsApp" publiskotā video norādījis, ka viņš "tik tikko saņēmis ziņu no cilvēkiem valdībā", ka no 15. vai 20. marta būšot "pilnīgs lokdauns uz mēnesi, ka no mājas varēs iziet viena kilometra rādiusā".

Kamēr neesot sākusies panika, viņš aicinājis cilvēkus nopirkt visu nepieciešamo "mēnesim vai diviem". Tāpat Mednis paziņojis, ka viņa uzņēmuma birojs no 15. marta tiks slēgts uz mēnesi. Šie pasākumi tiekot noteikti, jo Covid-19 infekcijai "visticamāk, ka tas trešais vilnis, visticamāk, ir".

"Delfi" jau rakstīja, ka otrdien, 2. martā, ministru diskusijas gaitā Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) atzina, ka valdība plāno uzdot Operatīvās vadības grupai izstrādāt un piedāvāt valdībai divus dažādus rīcības variantus, kā rīkoties un kādas sekas no katra rastos.

Viens variants ir Veselības ministrijas stingrie ieteikumi un otrs ir citu ministriju ieteikumu apkopojums pretstatā Veselības ministrijas iecerēm. Tad valdībai būs jāvērtē, kā rīkoties turpmāk un kuru ceļu iet, sacīja Kariņš, paužot uztraukumu par iespējamu saslimstības un mirstības pieaugumu.

Pēc pailgas diskusijas valdība vienojās, ka Operatīvās vadības grupai Valsts kancelejas vadītāja Jāņa Citskovska vadībā līdz 9. marta Ministru kabineta sēdei sagatavot divus iespējamos turpmākās rīcības variantus.

Viens no tiem būtu par ierobežojumu pastiprināšanu, bet otrs par ierobežojumu atvieglošanu pie augsta saslimstības ar Covid-19 līmeņa saglabāšanās, abos gadījumos modelējot iespējamās sekas.

Kariņš aicināja visas ministrijas sadarboties pie šo rīcības scenāriju sagatavošanas, neraugoties uz atšķirībām viedokļos par turpmākiem ierobežojumiem.

Ceturtdien, 4. martā, valdība uzklausīja ziņojumu par sabiedrības noskaņojumu, un jau pēc tam, 9. martā, tā paredzējusi vērtēt iespējamos lēmumus par turpmāko rīcību.

"Nav iespējams nerīkoties," teica Pavļuts, atsaucoties uz epidemiologu ieteikumu rīkoties apsteidzoši, lai nepieļautu jaunā celma straujāku izplatīšanos Latvijā, kas novestu pie lielākas saslimstības un no tā izrietošās slimnīcu noslodzes un pieaugošas mirstības no Covid-19.

Ceturtdien, 4. martā, valdībā tika prezentēts pētījums par sabiedrības noskaņojumu. Aptaujas dati liecina – cilvēkiem šķiet, ka viņi sāk nogurt no informācijas daudzuma par Covid-19, tā valdības sēdē ceturtdien, 4. martā, prezentēja Latvijas Universitātes sociālpsihologs Ivars Austers.

Aptauju veicis pētījumu centrs SKDS, tajā piedalījušies 1005 respondenti un aptaujas veikšanas laiks bija 19.-23. februāris.

Analizējot sabiedrības viedokli par informāciju saistībā ar Covid-19, Austers skaidroja, ka no SKDS veiktās aptaujas izriet, ka cilvēkiem šķiet, ka viņi sāk nogurt no informācijas daudzuma.

Šajā kontekstā Austers izcēla divas lietas, kas visvairāk atklājās aptaujās – nepārsātināt ar informāciju un sabiedrībai pietrūkst konteksta un stāstu. "Runājot par pandēmiju, kā mēs zinām, vīruss tiešā veidā nav aplūkojams, riski abstraktā formā nav saprotami, tāpēc runājot par skaitļiem, par sekvenētiem vīrusiem un tamlīdzīgām lietām, cilvēki droši vien nogurst," skaidroja sociālpsihologs, piebilstot, ka cilvēkiem ir par maz informācijas, kura sniegtu skaidrus, precīzus ceļvežus, atskaites punktus tam, kādā veidā kaut kas tuvākajā un tālākajā laikā notiks.

Analizējot sabiedrības viedokli par valdības darbu, Austers norādīja, ka uzskati par pašreizējo situāciju vairāk dominē negatīvi.

Pēc "Lursoft" datiem Mednis ir 2016. gadā dibinātās SIA "New Black" vienīgais īpašnieks un valdes priekšsēdētājs. Uzņēmums kā darbības veidus norādījis reklāmas aģentūru darbību. 2019. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 1 364 227 eiro un gadu tas noslēdza ar 391 454 eiro peļņu. 2019. gadā uzņēmumā strādāja 30 darbinieki. Dati par 2020. gadu "Lursoft" vēl nav pieejami.