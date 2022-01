Uzņēmumiem jābūt gataviem rīkoties, ja 40% darbinieku slimo ar Covid-19, brīdina ierēdnis

Jebkuram Latvijas uzņēmumam kā valsts tā privātajā sektorā ir jābūt gatavam situācijai, kad 40% darbinieku ir saslimuši ar Covid-19, valdības sēdē ceturtdien brīdināja veselības ministra padomnieks Kaspars Bērziņš (VM).

Viņš norādīja, ka dažu nedēļu laikā var būt situācija, ka vienlaicīgi ar Covid-19 slimo 10% sabiedrības.

Jau ziņots, ka līdz 5. janvārim Latvijā atklāti vairāk nekā 1000 Covid-19 paveida omikrona gadījumu.

Bērziņš norādīja, ka Latvijā gaidāma strauja saslimšana ar omikrona paveidu, tāpēc lēmumi var būt jāpieņem pāris dienu laikā.

Viņš uzsvēra, ka drošības pasākumi joprojām paliek spēkā un tie jāievēro arī vakcinētiem cilvēkiem, jo mērķis ir mazināt aerosolu infekcijas riskus un novērst plašus izplatīšanās gadījumus. "Jebkurš lielāks pasākums ir drauds, ka lielākā daļa apmeklētāju būs slimi," pauda Bērziņš.

VM arī rosinājusi ar laiku ieviest divus plašākus drošības pasākumus, kas ļautu izvairīties no dažādu ekonomisko jomu aizvēršanas augstas saslimstības gadījumos – FFP2 respiratoru vai medicīnisko masku plašāka lietošana, kā arī plašāka paštestu lietošana.

VM plāno medicīnisko masku vai FFP2 respiratoru noteikt kā obligātu iekštelpās, kur jau patlaban ir jālieto sejas maska, savukārt FFP2 – īpaši augsta riska situācijās, piemēram, pasākumos ar lielu cilvēku skaitu, sabiedriskajā transportā, pieaugušo izglītībā un pakalpojumos, kur ir tuvs un ilgstošs kontakts starp cilvēkiem.

Šo prasību varētu ieviest, kad valstī būtu pietiekams masku krājums, pauda Bērziņš.

Savukārt paštestus ar laiku varētu prasīt arī darbiniekiem privātajā sektorā, piemēram, mazumtirdzniecība, ēdināšanā, skaistumkopšanā, labsajūtā, sportā, izglītībā, sabiedriskajā transportā un pasažieru pārvadājumos.

Tāpat šo prasību pēc paštestiem varētu attiecināt uz apmeklētājiem pirms pasākumiem iekštelpās, amatiermākslā un TV raidījumos, kuros vadītāji un viesi piedalās bez maskām.

Savukārt gadījumā, ja situācija ar Covid-19 paliek sliktāka, valdības lēmums būs nepieciešams daudz ātrāk, nekā tas bija rudenī, pauda Bērziņš.

Stingrāku pasākumu pamatā būtu rudens scenārijs, pielāgojot to, pēc iespējas izvairoties no izglītības attālināti, pakalpojumu pilnīgas pārtraukšanas un pēc iespējas izvairoties arī no komandantstundas.

Vairāki ministri sēdes laikā pauda nepieciešamību samazināt pašizolācijas termiņu no 10 līdz piecām dienām. Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) norādīja, ka par to plānots diskutēt un drīzumā to varētu lemt arī valdībā.

Jau minēts, ka valdība ceturtdien atbalstīja ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 28. februārim.