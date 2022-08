Uzņēmumiem pilnībā kompensēs elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksu

Ministru kabinets otrdien, 23. augustā, atbalstīja grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, paredzot no šā gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim juridiskām personām pilnībā kompensēt elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksu, portālu "Delfi" informēja Ekonomikas ministrijā (EM).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ministrijā piebilda, ka tiks kompensētas visu sistēmas operatoru sadales un pārvades tarifa izmaksas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Kompensācija neattieksies uz valsts un pašvaldību iestādēm un tām juridiskajām personām, kurām tiek piemērots mājsaimniecību tarifs, piemēram, namu apsaimniekotājiem.

Grozījumi likumā vēl jāapstiprina Saeimā.

Aprēķināts, ka nepieciešamais finansējums šā atbalsta sniegšanai kopumā sastāda 123 577 867 eiro, tostarp atbalsta sniegšanai šā gada trīs mēnešos nepieciešami 52 961 943 eiro, savukārt 2023. gada četriem mēnešiem nepieciešami 70 615 924 eiro.

EM skaidroja, ka juridisko personu elektroenerģijas rēķinos maksa par sistēmas pakalpojumiem veido aptuveni 10% no izmaksām.

Sistēmas pakalpojuma maksas kompensācija notiks pēc tā paša principa kā šā gada pavasarī – kompensācija juridiskām personām tiks piemērota automātiski to rēķinos. Sistēmas operatori - 10 sadales sistēmas operatori un vien pārvades sistēmas operators - iesniegs rēķinu Būvniecības valsts kontroles birojam, kas kompensēs operatoriem radušās izmaksas.

Ministrijā atgādināja, ka straujo cenu kāpumu energoresursiem nosaka gan enerģētiskā krīze Eiropā, kas aizsākās jau pērnā gadā rudenī. Energoresursu cenu pieaugumu, it īpaši gāzes un elektroenerģijas cenu, ietekmējusi virkne faktoru gan piedāvājuma - zems ūdenslīmenis hidroelektrostacijās, vāja elektroenerģijas ražošana no alternatīvajiem avotiem, gan arī pieprasījuma pusē - nelabvēlīgie laika apstākļi pērn, augoša ekonomika un patēriņa pieaugums, gan Krievijas agresija Ukrainā, kas būtiski palielinājusi spriedzi energoresursu tirgū pasaulē.

Saskaņā ar EM aplēsēm, elektroenerģijai, dabasgāzei, siltumenerģijai un cietajam kurināmajam kopā šogad cenas Latvijā varētu pieaugt par aptuveni 39%, kas kopējo patēriņa cenu līmeni ietekmēs par 3,8 procentpunktiem, savukārt degvielas cenu kāpums kopumā 2022. gadā varētu pieaugt par 40%, kas kopējo patēriņa cenu līmeni ietekmēs par 2,7 procentpunktiem.

"Jautājumus par konkurētspējas veicināšanas pasākumiem augstas inflācijas apstākļos esam vairākkārt pārrunājuši ar uzņēmējiem un uzņēmējus pārstāvošajām lielākajām organizācijām. Viens no priekšlikumiem bija elektroenerģijas sistēmas operatora sadales un pārvades tarifa kompensācija šajā apkures sezonā, kas komersantiem veido aptuveni 10% no elektroenerģijas izmaksām. Valdība šodien atbalstīja šo priekšlikumu, tādējādi uzņēmējiem un citām juridiskām personām tiks mazinātas kopējās izmaksas par elektroenerģiju. Būtiski papildināt, ka šis ir tikai viens no ieplānotajiem pasākumiem komersantu atbalstam līdz ar obligātā iepirkuma komponentes kompensēšanu un granta piešķiršanu energoietilpīgajiem komersantiem," uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA).