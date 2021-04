Uzziņa: Beidzas ārkārtējā situācija – kādi ierobežojumi spēkā no 7. aprīļa

Ministru kabinets 1. aprīlī nolēma, ka no trešdienas, 7. aprīļa, kad beidzas valstī izsludinātā ārkārtējā situācija, tiks mainīti atsevišķi Covid-19 izplatības dēļ noteiktie ierobežojumi. Portāls "Delfi" piedāvā iepazīties ar šobrīd spēkā esošajiem ierobežojumiem.

Joprojām aizliegti privāti pasākumi un privāta pulcēšanās, izņemot pasākumus divu mājsaimniecību ietvaros ārtelpās līdz desmit personām. Ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, pieļaujami apmeklējumi, bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros.

Bērēs un kristību ceremoniju noturēšanā neatliekamos gadījumos atļauts pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēkiem vienlaikus (neskaitot personas, kas tieši saistītas ar bēru vai kristību norises nodrošināšanu), bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, un noteikts, ka pulcēšanās laikā tiek lietoti mutes un deguna aizsegi.

Pieļaujama arī nepilngadīgu bērnu un vecāku tikšanās, ja bērni un vecāki nav vienas mājsaimniecības locekļi, izņemot gadījumu, ja bērnam, kādam no vecākiem vai vecāku mājsaimniecības locekļiem jāievēro izolācijas, mājas karantīnas vai pašizolācijas prasības.

No 7. aprīļa atļauti arī gājieni un piketi ne vairāk kā 10 personām.

Tirdzniecība

Kā līdz šim, mazumtirdzniecības vietās un tirgus paviljonos arī turpmāk jānodrošina vismaz 25 kvadrātmetri vienam apmeklētājam un jāorganizē vienvirziena plūsma. Vietās, kur ir pieejami ratiņi, groziņi vai iepirkšanās somas, to skaits nedrīkst pārsniegt veikalā pieļaujamo cilvēku skaitu un ieeja veikalā bez tā ir aizliegta.

Tirdzniecības vietu drīkst apmeklēt pa vienam, izņemot bērnus līdz 12 gadu vecumam un cilvēkus, kuriem ir nepieciešama asistenta palīdzība. Tirdzniecības vietās gan telpās, gan ārā darbiniekiem un apmeklētājiem ir jālieto mutes un deguna aizsegs.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības no 7. aprīļa klātienes tirdzniecību vairs neierobežo preču saraksti. Tāpēc tirdzniecības centros, kuru platība pārsniedz 7000 kvadrātmetru, var darboties tikai pārtikas un higiēnas preču veikali, aptiekas, optikas preču veikali, ziedu veikali, grāmatnīcas un preses tirdzniecības vietas.

Līdz ar to no 7. aprīļa tirdzniecības centros vairs klātienes tirdzniecībai nevar darboties tie veikali, kuru sortimentā ir preču sarakstos iekļautās preču grupas. Savukārt pakalpojumu sniedzēji tirdzniecības centros varēs turpināt darbību kā līdz šim.

Toties no 7. aprīļa neatkarīgi no preču sortimenta un tirdzniecības platības durvis pircējiem var vērt visi veikali, kuriem ir atsevišķa ieeja un kuri neatrodas tirdzniecības centrā, kura tirdzniecības platība ir lielāka par 7000 kvadrātmetriem. Mazākos tirdzniecības centros varēs strādāt visas tirdzniecības vietas. Protams, gan tirgotājiem, gan pircējiem jāievēro drošības prasības.

Tāpat no 7. aprīļa atļauta arī ielu tirdzniecības organizācija bez izklaides pasākumiem, piemēram, tematiskajiem svētkiem un atrakcijām. Šādos tirdziņos drīkstēs piedalīties līdz 20 tirgotājiem un organizatoram jānodrošina vismaz divu metru attālums starp stendiem, apmeklētāju plūsma un teritorijas norobežojums.

Tāpat tirdzniecības vietās vairs nebūs iespējams izņemt iepriekš internetā pasūtītos pirkumus.

Izglītība

No 7. aprīļa klātienē darbojas bērnudārzi, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu un nodrošinot, ka izglītības iestādē nodarbinātie ievēro epidemioloģiskās drošības prasības un mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus.

Klātienē notiek profesionālās izglītības programmas un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, grupā ne vairāk kā pieciem vienas grupas (kursa) izglītojamiem.

Epidemioloģiski drošos apstākļos notiek individuālās konsultācijas izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, vispārējās izglītības programmu apguvē 12. klases izglītojamiem un profesionālās izglītības programmu apguvē to grupu vai kursu izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību.

Noteikts, ka no 7. aprīļa mācību process klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var tikt īstenots, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu, ja kārtējās kalendāra nedēļas otrdienā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju konkrētās pilsētas vai novada administratīvajā teritorijā, kurā atrodas izglītības iestāde, nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā.

Atsevišķos gadījumos, ievērojot epidemioloģiskos apstākļus, kas mazina Covid-19 izplatīšanās riskus, mācību procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē, kā arī rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē var organizēt arī tad, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 200, bet ne vairāk kā 220, lemjot par klātienes mācību atsākšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā, un 250, lemjot par klātienes mācību turpināšanu konkrētajā administratīvajā teritorijā.

Situācijas izvērtējums tiek balstīts uz vairākiem epidemioloģiskiem kritērijiem, to skaitā jaunatklāto Covid-19 gadījumu ģeogrāfiskais sadalījums, to sasaiste ar konkrētām iestādēm, uzņēmumiem, mājsaimniecībām, pasākumiem u. c., vienlaikus vērtējot tos saistībā ar iespējamu ietekmi uz izglītības procesa organizāciju, teikts grozījumos.

Ministru kabineta 1. aprīlī lemtais arī paredz, ka mācību procesu klātienē 12. klasē novados un pilsētās, kur klātienes mācību process netiek īstenots atbilstoši tā saucamajam reģionu principam, var īstenot, nodrošinot, ka izglītības process klātienē ne vairāk kā divas dienas nedēļā tiek īstenots tikai tajos mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, kā arī tiek veikta izglītojamo un izglītības iestādē klātienē nodarbināto testēšana.

Lai samazinātu izglītojamo psihoemocionālo slodzi, grozījumi paredz iespēju pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamajiem daļu no formālās izglītības programmas apgūt klātienē, ārtelpās, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un izglītojamo grupai, kas piedalās izglītības programmas īstenošanā, nepārsniedzot 10 izglītojamo skaitu.

Interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve nodrošināma attālināti, vienlaikus paredzot izņēmumu – profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības, kā arī māksliniecisko kolektīvu nodarbības var īstenot klātienē ārtelpās ne vairāk kā 10 personu grupās.

Profesionālās izglītības programmu un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā pusgadā, klātienē var apgūt grupā līdz pieciem izglītojamiem.

Klātienes izglītība turpināma arī speciālās izglītības iestādēs un tādās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs, kurās īsteno speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī speciālo pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu. Arī sociālās korekcijas iestāde "Naukšēni" turpina klātienes darbu, ievērojot striktus piesardzības pasākumus un veicot izglītības iestādē klātienē nodarbināto iknedēļas testēšanu.

Klātienē būs iespējamas arī praktiskās traktortehnikas apmācības klātienē, kā arī praktiskās braukšanas apmācības AM, A1, A2 un A kategorijas vadītāja tiesību iegūšanai, un noslēguma pārbaudījuma kārtošana.

Kultūra

Kultūras jomā, sākot no 7. aprīļa, pēc ilgāka pārtraukuma iespējams piedalīties amatieru mākslas kolektīvu mēģinājumos – ne vairāk kā 10 personām vienlaicīgi ārtelpās.

Klātienē atļauta arī profesionālās izglītības programmas praktiskās daļas apguve profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" Rīgas Baleta skolā, ja vienai personai ir nodrošināta ne mazāk kā 35 kvadrātmetru no nodarbības norises telpas platības, nodarbības laiks nepārsniedz 90 minūtes, tās laikā pedagogs un izglītojamie lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci.

Kultūrvietu un izstāžu norises vietu darbība joprojām ir pārtraukta, izņemot grāmatu izsniegšanu bibliotēkās un muzeju brīvdabas teritorijas, taču pagarināts laiks, kurā kultūrvietās var notikt organizēti profesionālās mākslas mēģinājumi – no pulksten 6 līdz pulksten 22.

Sports

Sporta jomā tiek turpināti ārkārtējās situācijas laikā noteiktie drošības pasākumi sporta pasākumu un sporta treniņu (nodarbību) regulējumam, vienlaikus pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas redakcionāli precizējot atsevišķu ierobežojumu formulējumus, lai nodrošinātu to vienveidīgu piemērošanu.

Saglabājot ārkārtējās situācijas laikā noteikto aizliegumu un uz noteiktu periodu atceļot visus klātienes sporta pasākumus (tai skaitā sporta sacensības, paraugdemonstrējumus, priekšnesumus), tiek precizētas to sporta sacensību kategorijas, kuras, ievērojot starptautisko sporta federāciju (attiecībā uz starptautiskām sporta sacensībām) un Sporta likumā noteiktā kārtībā atzīto sporta federāciju (attiecībā uz nacionāla līmeņa sporta sacensībām) noteiktos drošības pasākumus, tomēr drīkst norisināties.

Ja ārkārtējās situācijas laikā drīkstēja norisināties tikai starptautisko olimpisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētie oficiālie treniņi) izlašu sportistiem vecumā no 15 gadiem, ja tās norisinās bez skatītājiem, tad no 7. aprīļa pie identiskiem drošības pasākumiem atļautas augstākā līmeņa sporta sacensības arī neolimpiskajos sporta veidos.

Sabiedriskā ēdināšana

Ministru kabinets arī apstiprināja drošības prasības, kādas sabiedriskās ēdināšanas jomā būs jāievēro gan ēdinātājiem, gan apmeklētājiem tad, kad epidemioloģiskā situācija valstī būs pietiekami droša, lai varētu klātienē sākt darboties ēdināšanas vietu āra teritorijas.

Taču līdz tam sabiedriskās ēdināšanas vietas turpina darbu, izsniedzot ēdienu un dzērienus līdzi ņemšanai.