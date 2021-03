Uzziņa: Cik vakcīnu pret Covid-19 Latvijai līdz šim piegādāts

Līdz šim Latvija kopumā saņēmusi 96 165 vakcīnu devu, no tām visvairāk šobrīd saņemtas ir "AstraZeneca" vakcīnas – gandrīz 50 000 devu, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā statistika.

Jau ziņots, ka pirmdien, 8. martā, Latvija saņēma vēl vienu "Pfizer"/"BioNTech" vakcīnu kravu ar 1 170 vakcīnu devām. Kopumā Latvija ir saņēmusi 32 565 šīs vakcīnas devu.

Saņemtās vakcīnas tiks izmantotas, lai turpinātu iedzīvotāju vecumā virs 70 gadiem vakcināciju, ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieku un klientu vakcināciju, kā arī medicīnas iestāžu darbinieku vakcināciju, uzsvēra NVD.

Savukārt "Moderna" vakcīnas līdz šim saņemtas vismazāk – 15 600 devas.

Grafikos apkopoti NVD sniegtie dati, kurās dienās un cik lielas vakcīnu piegādes Latvija ir saņēmusi.



Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā ir saņēmuši vairāk nekā 65 000 cilvēku, bet abas devas – vairāk nekā 18 000 cilvēku.

Jau ziņots, ka šonedēļ Latvija varētu saņemt divas piegādes kopumā 25 170 vakcīnu pret Covid-19 devu apmērā, liecina Vakcinācijas projekta biroja otrdienas valdības sēdē sniegtā informācija.

Kopumā no 8. marta līdz 4. aprīlim paredzētas desmit vakcīnu piegādes, kā rezultātā Latvija varētu saņemt 164 448 vakcīnas devu. Tas nozīmē, ka nākamajā nedēļā Latvija varētu saņemt kopumā 15% no šajā laika periodā – no 8. marta līdz 4. aprīlim – paredzētajām vakcīnu devām.